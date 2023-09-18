الاعتدال الخريفي السبت المقبل

عمان 18 أيلول (بترا)- يبدأ يوم السبت المقبل، الاعتدال الخريفي لهذا العام، فتتساوى فيه عدد ساعات الليل والنهار، مع تعامد أشعة الشمس مع خط الاستواء.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن خريف هذا العام سيستمر فلكيا 89 يوما، و20 ساعة، و44 دقيقة حتى 21 كانون الأول المقبل موعد الانقلاب الشتوي.

وأضاف، في بيان اليوم الاثنين، أن السجل المناخي في إدارة الأرصاد الجوية يشير أن المملكة شهدت خلال فصول الخريف السابقة 37 موجة حر، كان آخرها العام الماضي، كما تشكل الصقيع في بعض مناطق المملكة أواخر الخريف.

وبين أن الخريف يشهد أنماطاً جوية متعددة، وتبدأ درجات الحرارة فيه بالانخفاض التدريجي مع تباين حراري واضح سواء خلال ساعات النهار أو الليل، ومع نهايات الخريف تزداد فرص تشكل الصقيع وتساقط الثلج في بعض المناطق، خاصة مع تشكل منخفضات يترافق معها جبهات باردة.

وأفاد آل خطاب بأن الخريف خاصة مع بداياته يشهد هطولات مطرية مع تأثر المملكة بحالات عدم استقرار جوي بسبب نشاط منخفض البحر الأحمر، بالتزامن مع تقلبات في طبقات الجو العليا، تؤدي عادة لهطولات مطرية في مناطق مختلفة .

وقال إن التوقعات الموسمية خلال فصل الخريف تشير الى أن درجات الحرارة بشكل عام أعلى من معدلاتها في أغلب المناطق، وإن الهطولات المطرية في معظم المناطق أعلى من معدلاتها العامة خاصة في المناطق الجنوبية.

ودعت إدارة الأرصاد الجوية، مع اقتراب بدء الموسم المطري الجهات الخدماتية، إلى الاستعداد ورفع الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية، خاصة مع تغيرات ظهرت في السنوات الماضية على أنماط الهطولات ومتوقع تكرارها هذا العام، مشيرة إلى أن وجود بصمة للتغيرات المناخية على المنطقة تستوجب تحديث الخطط لمواجهتها، لا سيما أنها أدت في المواسم الماضية الى خسائر مختلفة، مثل هطولات غزيرة وتشكل سيول مفاجئة وتساقط برد وثلج.

--(بترا)

م ح/ن ح/رق

18/09/2023 17:48:41