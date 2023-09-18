افتتاح ورشة ومعرض منصة الاتصالات الرقمية لمواقع التراث العالمي لليونسكو

عمان 18 أيلول (بترا)- افتتحت وزير الثقافة هيفاء النجار اليوم الاثنين في عمان، ورشة عمل ومعرض مشروع منصة تكنولوجيا المعلومات الرقمية والاتصالات المتوسطية للتراث الثقافي لليونسكو(تراث).

وفي كلمة ألقتها في حفل افتتاح ورشة عمل المشروع الذي يأتي ضمن برنامج الشراكة عبر الحدود لدول البحر الأبيض المتوسط الممول من قبل الاتحاد الأوروبي ونظمته الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع بالشراكة مع دائرة الآثار العامة، قالت النجار إن الوزارة تقع في قلب العمل التشاركي في الأردن، مؤكدة أن الوزارة لا تعيش في عزلة عن باقي الوزارات، ومثمنة دور وزارة السياحة والآثار في ترويج الأردن وتعاون الوزارتين في مشروعات وبرامج تندرج ضمن التراث غير المادي.

ولفتت إلى أنه رغم أن وزارة الثقافة تعنى بالتراث غير المادي إلا أنه لا يمكن أن إلا أن يكون جزءا من التراث المادي المتمثل بالمواقع التراثية والأثرية والذي تعنى به وزارة السياحة والآثار، ومن هنا تأتي تشاركية الوزارتين في هذا السياق.

وقالت إن وزارة الثقافة تؤمن بأن المطلب الأساس هو تحقيق التنمية الشمولية التي لا تأتي إلا من خلال المواطنة الصالحة والشراكة، مؤكدة دور المجتمعات المحلية التي تعمل على حماية وصون الموروث القيمي وغير المادي والتراث المادي أيضا.

وبينت النجار أن الوزارة تعمل حاليا مع الباحثين والعلماء في موضوعات التراث غير المادي، منوهة بدور مديرية التراث في الوزارة التي تتابع عن كثب مشروع منصة تكنولوجيا المعلومات الرقمية والاتصالات المتوسطية للتراث الثقافي لليونسكو.

وأكدت أهمية تسويق وترويج المواقع الأثرية والتراثية الأردنية من خلال تقنيات الاتصالات التكنولوجية والمعلوماتية الرقمية، مثمنة جهود الجمعية ودورها في هذا المشروع.

ودعت وزيرة الثقافة الى دعم جهود الوزارة في مشروعاتها لدعم وتطوير الصناعات الثقافية الابداعية، مؤكدة أهمية توفر منتجات هذه الصناعات في المراكز السياحية والثقافية في الأردن، ودورها في تسويق الأردن ومنتجه الابداعي الثقافي الى العالم.

وكان في مستهل حفل الافتتاح الذي قدمه عضو الهيئة الإدارية في الجمعية الدكتور خالد خريسات، ألقى رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة كلمة قال فيها؛ إن هذا المشروع حصلت عليه الجمعية من برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط بمشاركة ست دول هي الأردن ولبنان ومصر وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وهو ممول من الاتحاد الأوروبي.

وبين الخوالدة أن الأردن هو أحد الدول المشاركة في مشروع (تراث) وتمثله كل من الجمعية ودائرة الآثار العامة، ويهدف إلى إنشاء منتجات رقمية توفر التوثيق والحفاظ على التراث الثقافي مع تعزيز السياحة في المواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي.

وأوضح انه سيجري وضع منتجات مبتكرة تم إنتاجها على منصة رقمية توفر للعميل تجارب متنوعة مثيرة للاهتمام من مسافة بعيدة دون التواجد فعليا في الموقع والذي فيه تم التركيز على مدينة البترا كموقع للتراث العالمي.

ولفت إلى أنه سيتم خلال الورشة إطلاع المشاركين والمستثمرين على منتجات رقمية قام فريق المشروع بإنتاجها وتوفر التوثيق والحفاظ على التراث الثقافي مع تعزيز السياحة في المواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي.

وأشار إلى أن إدارة المشروع استخدمت احدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز مستوى تفسير التراث الثقافي لليونسكو في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال تبني المشاركة الفعالة للشباب والنساء والمساهمة في إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة إضافة إلى تحسين الوصول الى التراث الثقافي من خلال التسويق للمرافق السياحية العالمية. واستعرض في كلمته الفعاليات الترويجية التي ستنفذها الجمعية للمشروع واستقطاب الشركات الدولية والإقليمية والمحلية للنظر في إمكانية التعاون وإنشاء شركات يمكنها استغلال المنتجات والمنصات الرقمية للمشروع وتطويرها وجذب الاستثمار.

كما ألقى مندوبا عن مدير عام دائرة الآثار العامة مساعد المدير العام احمد موسى كلمة قال فيها إن المشروع وما نتج عنه من مخرجات تهدف أساسا الى الترويج عالميا لمواقع سياحية في الدول المشاركة بالمشروع ضمن تقنية رقمية تتيح للناس في مختلف أنحاء العالم الاطلاع على ما تزخر به الدول المشاركة من إرث حضاري وثقافي متميز.

كما تهدف، بحسب موسى، إلى دعم الشباب والنساء وتوفير فرص عمل، وكذلك استخدام الواقعين المعزز والافتراضي والواقع المختلط، في إبراز المنتج السياحي والأثري في الأردن وخاصة مدينة البترا .

وبين أن مسؤولية دائرة الآثار كبير في إدارة التراث المادي، وأن عملية نقل وتطوير واستخدام التكنولوجيا لتفسير وتوضيح الأهمية الثقافية للمواقع الأثرية تساعد في تخفيف الضغط أحيانا على المواقع الأثرية، وتطوير وتوثيق المعلومات الأثرية وإدارة المواقع وإضافة منتجات جديدة للمواقع الأثرية ضمن التحول الرقمي بما فيها إعادة البناء الرقمي للواجهات والمعالم الأثرية ومنها البترا.

من جهته، بين مؤسس مشروع (تراث) الإيطالي الدكتور "لوتشيو تامبوتزو" إن مشروع منصة تكنولوجيا المعلومات الرقمية والاتصالات المتوسطية على امتداد ثلاث سنوات يضم 10 شركاء من 6 دول ويهدف لتسليط الضوء على ابرز المواقع الأثرية المميزة فيها ومنها البترا في الأردن التي تعد علامة بارزة وعالمية.

وتحدث عن استخدام التكنولوجيا التي تم تطويرها من خلال الزيارات الافتراضية للمواقع الأثرية عبر المنصات الرقمية ثلاثية الأبعاد وغيرها من منتجات رقمية تهدف إلى ترويج المواقع الأثرية في الدول الست المشاركة بالمشروع.

وتحدث في الحفل منسق المكتب الإقليمي لبرنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط للاتحاد الأوروبي الدكتور عصمت كرادشة عن البرنامج وأوجه التعاون بين الدول المشاركة.

وبين أن البرنامج يهدف إلى دعم الشراكات والتعاون بين بلدان حوض المتوسط وتبادل الخبرات والمعرفة، مشيرا الى أن ميزانية البرنامج تبلغ 210 مليون يورو واستفاد الأردن منها من خلال 56 مشروعا بقيمة 23 مليون يورو، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إطلاق البرنامج الجديد بالتعاون الإقليمي الأوروبي بقيمة 234 مليون يورو.

وقدم الدكتور معن قطامين مداخلة تحدث فيها عن أهمية عالم الميتافيرس ومختلف مكوناته من واقع معزز وافتراضي في التواصل والتطور الحضاري، مشيرا الى أن كل التوقعات تشير الى أنه بين عام 2030 و2040 سنصل الى الواقع الموازي.

ولفت الى أهمية الميتافيرس لاسيما للأردن والذي يتيح فرصة كبيرة لترويج وتسويق الأردن بإرثه الحضاري والثقافي على هذا الموقع، مشيرا الى ان القيمة السوقية الآن للميتافيرس تبلغ 62 مليار دولار وستبلغ قيمته عام 2030 نحو 900 مليار دولار.

وافتتحت النجار خلال الحفل معرض منتجات مشروع "تراث" واطلعت على المنصات الرقمية وتقنيات الواقعين المعزز والمختلط في ترويج وتسويق المواقع الأثرية في الأردن وبشكل خاص البترا الى العالم.

وتحدث مدير مشروع (تراث) في الأردن الدكتور طلال العكشة عن المشروع ومنصاته، مستعرضا ابرز مجالاته وأهدافه والتطلعات المستقبلية.

واشتملت فعاليات الورشة كذلك على إطلاق الموقع الرسمي الخاص بمدينة البترا والمواقع السياحية والتراثية والمواقع السياحية الأردنية الأخرى

والتي تمكن الزائر من التجول فيها افتراضيا بتقنية رقمية ثلاثية الأبعاد لاستقطاب السياح والزوار .

كما اشتملت على حلقة نقاشية عن التكنولوجيا ومنتجات المشروع وفرص الاستثمار، وعرض نموذج تقنية "ميتافيرس".

--(بترا)

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