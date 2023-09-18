الأسرة النيابية تطالب بتثبيت الواعظات العاملات على حساب صندوق الدعوة

عمان 18 أيلول (بترا)- دعت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، ميادة شريم، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إلى ضرورة تثبيت الواعظات العاملات على حساب صندوق الدعوة.

وأشادت، خلال ترؤسها اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الاثنين، بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، بدور الواعظات وما يبذلنه من جهود في نشر الخطاب المعتدل ورفع الوعي بالقضايا المجتمعية وألاسرية وفق الشريعة الإسلامية والإرشاد والتوفيق الأسري، والحد من العنف الأسري، ومحاربة التطرف والإرهاب، وخطاب الكراهية

وطالبت، وزارة الأوقاف بمراقبة عمل بعض "المتطوعات" اللاتي يقدمن الدروس الدينية في بيوت الأجر (العزاء)، وأن يكون عملهن منظم ومنسجم مع رسالة الأوقاف ، وان يتم اختيارهن من الوزارة نفسها، داعية إلى ضرورة وضع نظام وتعليمات تنظم هذا العمل .

وأكدت أن بعض المتطوعات في بيوت الأجر، يعملن بشكل عشوائي، والمواضيع التي يقدمنها لا تعبر عن الخطاب الإسلامي المعتدل .

كما طالبت شريم بتحسين رواتب الواعظات العاملات على حساب صندوق الدعوة، وكذلك ظروف عملهن، مشددة على أنها ستتابع ملف أولوية تعيينهم مع ديوان الخدمة المدنية.

من جهته، أكد الخلايلة أن "الأوقاف" مهتمة بالاستفادة من جميع أصحاب المؤهلات الشرعية في الوعظ والإرشاد النسائي، موضحًا في معرض إجابته لطبيعة تكليف الواعظات في الوزارة بأن الواعظات ينقسمن إلى ثلاثة أقسام، منهن واعظات تم تعيينهن من مخزون ديوان الخدمة المدنية، والقسم الثاني على حساب صندوق الدعوة الممول من البرامج الوقفية لسد النقص الحاصل في الواعظات، والقسم الثالث المتطوعات ويتم الموافقة لهن بعد السير في إجراءات المقابلة والامتحانات.

وبين أن طبيعة عملهن من خلال مديرية الشؤون النسائية التي تدير شؤون الواعظات في المحافظات.

وحضر الاجتماع، النواب: مروة الصعوب، ريما العموش، تمام الرياطي، فليحة الخضير، محمد الشطناوي، إسماعيل المشاقبة، عبد الرحمن العوايشة، يزن الشديفات، أحمد القطاونة، اندريه العزوني.

--(بترا)

م خ/ف ق

18/09/2023 17:31:26