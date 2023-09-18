النجار والشبول يلتقيان عددا من رؤساء تحرير الصحف ومديري الإعلام الرسمي وكتابا صحفيين

عمان 18 أيلول (بترا)- التقى وزير المياه والري محمد النجار ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، اليوم الاثنين، عددا من رؤساء تحرير الصحف اليومية، ومديري الإعلام الرسمي، وكتابا صحفيين.

وقال الشبول خلال اللقاء الذي عقد في وزارة الاتصال الحكومي، إن قطاع المياه من القطاعات الحيوية والموارد النادرة في المملكة، ويجب الحفاظ عليه وإدامته.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023- 2040 تأتي ضمن جهود الحفاظ على الفاقد المائي، مبينًا أن هذه الجهود أثمرت في تقليل نسبة الفاقد المائي إلى 3.1 بالمئة في العام الماضي، وهو رقم أعلى من المستهدف في الاستراتيجية وهو تقليل الفاقد بنسبة 2 بالمئة سنويا.

بدوره، قال النجار إن خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي للقطاع المنزلي للأعوام 2023- 2029 التي أعلن عنها مجلس الوزراء يوم أمس الأحد، تأتي انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023- 2040، وتهدف لتحقيق الأمن المائي وتحسين التزويد والخدمة المقدّمة للمشتركين، إضافة للاستدامة المالية للقطاع.

ولفت إلى أن الخطة تتضمن التحوّل من إصدار فاتورة المياه والصرف الصحي من ربعي إلى شهري لجميع القطاعات، وذلك في جميع أنحاء المملكة واعتباراً من فاتورة أيلول الحالي، وفق تسعيرة التعرفة المعتمدة حالياً ودون أي تغيير عليها وذلك حتى 1/12/2023، حيث قُسّمت الشرائح على الفاتورة الشهرية على النحو الآتي؛ الشريحة الأولى من صفر إلى 6م3، والشريحة الثانية من 7- 12م3، والشريحة الثالثة من 13-18م3، والشريحة الرابعة من 19-24م3، والشريحة الخامسة من 25- 30م3، والشريحة السادسة من 31- 42م3، والشريحة السابعة للاستهلاك الذي يفوق 42م3.

وأوضح أن الخطة تهدف أيضا إلى استرداد كلف التشغيل والصيانة المترتبة تدريجياً بحلول عام 2030، مؤكداً أن الشريحة الأولى تشكل نسبة 29 بالمئة من المشتركين المنزلين، مضيفا: "الطبقات الفقيرة لن تتأثر بالتعرفة الجديدة".

كما تضمنّت خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي زيادة تدريجية سنوية على قيم تعرفة المياه والصرف الصحي للاستهلاك المنزلي بمتوسط زيادة تبلغ نسبته 4.6 بالمئة، ابتداءً من 1/12/2023 لغاية 1/12/2028، ، على أن يبدأ تطبيق التعرفة الجديدة اعتباراً من كانون الأول المقبل، لتنعكس على فاتورة كانون الثاني المقبل 2024.

وقال النجار: "بناءً على الهيكلة الجديدة، لن يطرأ أي تغيير على التعرفة المقطوعة للمياه للشريحة الأولى التي تستهلك 6م3 فأقل شهرياً خلال عام 2024 والتي تبلغ 218 قرشاً، فيما ستزيد التعرفة 5 قروش للمتر المكعب لكل من الشرائح الثانية والثالثة والرابعة التي تستهلك مياه بين 7 – 24 م3، و10 قروش للمتر المكعب على الشريحة الخامسة التي تستهلك كميات بين 25 - 30م3، و18 قرشاً للمتر المكعب على الشريحة السادسة التي تستهلك بين 31 – 42م3، و28 قرشاً للمتر المكعب على الشريحة السابعة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 م3".

وحول مشروع الناقل الوطني، قال النجار إن الحكومة مددت تقديم العروض لمشروع الناقل الوطني للمياه إلى 4 من كانون الأول المقبل، مبينًا أن هناك ائتلافين متقدمان للمشروع وسيبدأ التفاوض معهما والغلق المالي بعد مرحلة فتح العروض.

واستمع الوزيران إلى ملاحظات واستفسارات الصحفيين حول خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي للقطاع المنزلي، ومشروع الناقل الوطني للمياه.

وأشار عدد من الصحفيين إلى أهمية مضاعفة الجهود الحكومية لتقيل نسبة الفاقد المائي، وضبط الاعتداءات على شبكات المياه.

--(بترا)

هـ أ /م ف/ف ق

18/09/2023 17:24:13

