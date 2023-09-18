مديرية الأمن العام تسيّر دوريات نجدة تقودها كوادر من الشرطة النسائية

عمان 18 أيلول (بترا)- باشرت مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، بتسيير دوريات نجدة من مرتبات الشرطة النسائية في محافظة العاصمة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق، لا سيّما مع الحالات التي تستدعي وجود مرتبات الشرطة النسائية.

وستعمل دوريات الشرطة النسائية جنباً إلى جنب مع العاملين في دوريات النجدة الموجودين في الميدان، وذلك بعد خضوعهن لبرامج تدريبية وتأهيلية وإشراكهن بالدورات المختصة التي تعقدها مديرية الأمن العام، وبما يمكنهن من التعامل السليم مع متطلبات العمل كافة، وتنفيذ واجباتهن وفق أعلى المستويات والمعايير.

وستُسيَّر هذه الدوريات وفق خطة عمل مدروسة حسب أكثر المواقع التي تشهد حركة كثيفة، لا سيّما أوقات الذروة الصباحية والمسائية وفي الشوارع الحيوية ومواقع تداخل السير والتقاطعات الرئيسة.

--(بترا)

ل م/رق

18/09/2023 17:22:29