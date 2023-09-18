Monday, 18 September 2023 10:49 GMT

مديرية الأمن العام تسيّر دوريات نجدة تقودها كوادر من الشرطة النسائية

9/18/2023 2:30:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 أيلول (بترا)- باشرت مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، بتسيير دوريات نجدة من مرتبات الشرطة النسائية في محافظة العاصمة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق، لا سيّما مع الحالات التي تستدعي وجود مرتبات الشرطة النسائية.
وستعمل دوريات الشرطة النسائية جنباً إلى جنب مع العاملين في دوريات النجدة الموجودين في الميدان، وذلك بعد خضوعهن لبرامج تدريبية وتأهيلية وإشراكهن بالدورات المختصة التي تعقدها مديرية الأمن العام، وبما يمكنهن من التعامل السليم مع متطلبات العمل كافة، وتنفيذ واجباتهن وفق أعلى المستويات والمعايير.
وستُسيَّر هذه الدوريات وفق خطة عمل مدروسة حسب أكثر المواقع التي تشهد حركة كثيفة، لا سيّما أوقات الذروة الصباحية والمسائية وفي الشوارع الحيوية ومواقع تداخل السير والتقاطعات الرئيسة.
--(بترا)
ل م/رق
18/09/2023 17:22:29

MENAFN18092023000117011021ID1107092124

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث