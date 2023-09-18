مديرية الأمن العام تسيّر دوريات نجدة تقودها كوادر من الشرطة النسائية

مديرية الأمن العام تسيّر دوريات نجدة تقودها كوادر من الشرطة النسائية
التاريخ
9/18/2023 2:30:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 18 أيلول (بترا)- باشرت مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، بتسيير دوريات نجدة من مرتبات الشرطة النسائية في محافظة العاصمة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق، لا سيّما مع الحالات التي تستدعي وجود مرتبات الشرطة النسائية.
وستعمل دوريات الشرطة النسائية جنباً إلى جنب مع العاملين في دوريات النجدة الموجودين في الميدان، وذلك بعد خضوعهن لبرامج تدريبية وتأهيلية وإشراكهن بالدورات المختصة التي تعقدها مديرية الأمن العام، وبما يمكنهن من التعامل السليم مع متطلبات العمل كافة، وتنفيذ واجباتهن وفق أعلى المستويات والمعايير.
وستُسيَّر هذه الدوريات وفق خطة عمل مدروسة حسب أكثر المواقع التي تشهد حركة كثيفة، لا سيّما أوقات الذروة الصباحية والمسائية وفي الشوارع الحيوية ومواقع تداخل السير والتقاطعات الرئيسة.
--(بترا)
ل م/رق
18/09/2023 17:22:29
MENAFN18092023000117011021ID1107092124
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