تربوية الأعيان تزور المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

عمّان 18 أيلول (بترا)- اطلعت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتورة محاسن الجاغوب، خلال زيارتها اليوم الاثنين، المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، على دور المركز في الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع التربية والتعليم والموارد البشرية، وسوق العمل.

وقالت الجاغوب إن الزيارة تهدف إلى دراسات الفجوة النوعية والكمية بين جانبي العرض والطلب في القطاعات الاقتصادية، مؤكدة أهمية الاستثمار في الموارد البشرية والكفاءات الأردنية والاستفادة منها في مختلف المجالات، وضرورة أن يتلقى المعلمون التأهيل والتدريب المناسب لتحسين البيئة التعليمية ومخرجات التعليم بشكل عام.

ودعت إلى ضرورة مأسسة الشراكة بين المركز والوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية بالتنمية البشرية والاقتصادية والإدارية في المملكة، والاستفادة من نتائج الدراسات والبحوث، التي ينفذها المركز في مختلف القطاعات.

بدوره، استعرض رئيس المركز الدكتور عبدالله عبابنة مهام وواجبات المركز، الذي يتبع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وأهدافه في إجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بالسياسات التعليمية والمهنية والتقنية والتنسيق ولعب دور الوسيط بين مؤسسات التعليم العام والعالي من جهة ومتطلبات القطاعات الاقتصادية من عمالة أردنية مهنية وتقنية متعلمة ومدربة من جهة أخرى.

وأشار إلى أن المركز يُعنى أيضًا بدراسة الفجوة بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية بين جانبي العرض والطلب في القطاعات التنموية ذات الأولوية في سوق العمل، وتطوير نظم معلومات الموارد البشرية، إضافة إلى التدريب والاستشارات.

وبين عبابنة أن نتائج الدراسات الدولية التي يشارك فيها الأردن ويشرف عليها المركز تحظى باهتمام من جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله وبدعم ومتابعة حثيثة من سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

واشار إلى أن دراسات المركز في مجالات تطوير التعليم والحكم على جودة النظام التربوي وإصلاح قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني، من المعايير الأساسية للحكم على جودة التعليم في رؤية الأردن 2025، وفي الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وفي رؤية التحديث الاقتصادي.

وقدم الباحثون المتخصصون إيجازا بينوا فيه مستوى طلبة الأردن في الاختبارات الدولية تاريخيا وتحديدا في "TIMSS,PISA,PIRLS"، التي تغطي مباحث الرياضيات والعلوم والقرائية، وتقدم مؤشرات حول جودة النظام التعليمي من جهة وصورة أداء الطلبة بين الدول المشاركة وتسمح بمعرفة مدى التحسن او التراجع والأسباب وراء ذلك، وما المقاربات الضرورية لتحسين مستوى الأداء في الدورات المقبلة.

وبينوا أهمية نتائج الدراسات في توجيه برامج التدريب والتشغيل وتطوير البرامج الأكاديمية والمهنية والتقنية لتتواءم نوعيا مع متطلبات أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

من جانبهم، أشاد أعضاء اللجنة الأعيان، الدكتور لبيب الخضرا، والدكتور أحمد العبادي، طلال الماضي، محمد خير العبابنة، والدكتور يعقوب ناصر الدين، بدور المركز وجهوده، مؤكدين أهمية الاستفادة من نتائج الدراسات والبحوث التي يجريها وتوظيف مخرجاتها في إعداد السياسات والخطط الحكومية المختلفة.

--(بترا)

م ش/م ف/ف ق

18/09/2023 17:14:58