مجلس محافظة إربد يقر موازنته للعام المقبل

مجلس محافظة إربد يقر موازنته للعام المقبل
التاريخ
9/18/2023 2:30:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 18 أيلول (بترا) محمد قديسات- أقر مجلس محافظة إربد، اليوم الاثنين، بأغلبية أعضائه، موازنته للعام المقبل والبالغة 13.181 مليون دينار.
وقال رئيس المجلس، خلدون بني هاني، إن الموازنة راعت معايير العدالة والشفافية، والفقر والبطالة، والكثافة السكانية، ودليل الاحتياجات الأكثر ضرورة في ألوية المحافظة، مشيرا إلى الاتفاق عليها بعد عقد عشرات اللقاءات مع السكان ومؤسسات المجتمع المدني والدوائر التنفيذية.
وبين أن إقرار الموازنة للعام المقبل يسهم في طرح عطاءات المشاريع المدرجة فيها دون أي تأخير، مؤكدا استمرارية التنسيق مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة لضمان لتنفيذ هذه المشاريع، بما ينعكس على مستوى الخدمات والتنمية في المحافظة.
وأكد أن مجلس المحافظة أخذ وقتا كافيا في دراسة المشاريع المدرجة في الموازنة واختيارها، وأخضعها للتدقيق لضمان انعكاسها إيجابا على المواطنين.
وأشار إلى أن المجلس يتفهم الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن، ما يستدعي التكيف مع الموازنة والتوجه نحو الشراكة مع القطاع الخاص لبلورة مشاريع تنموية، مؤكدا أن ذلك ما يعمل المجلس على تنفيذه.
ووزعت الموازنة على ألوية إربد التسعة، استنادا إلى معايير محددة، جرى تقسيمها بواقع 30 بالمئة لكل لواء، و20 بالمئة على المساحة، و50 بالمئة لعدد السكان.
ووافق المجلس على تسديد كل لواء 38 بالمئة من الديون السابقة، وتخصيص 100 ألف دينار لمدينة الحسن الرياضية، و100 ألف للمستشفيات الحكومية، و160 ألفا لمكاتب الأشغال.
--(بترا)
م ق/ن ح/رق
18/09/2023 17:14:26
MENAFN18092023000117011021ID1107092122
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