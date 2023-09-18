مجلس محافظة إربد يقر موازنته للعام المقبل

إربد 18 أيلول (بترا) محمد قديسات- أقر مجلس محافظة إربد، اليوم الاثنين، بأغلبية أعضائه، موازنته للعام المقبل والبالغة 13.181 مليون دينار.

وقال رئيس المجلس، خلدون بني هاني، إن الموازنة راعت معايير العدالة والشفافية، والفقر والبطالة، والكثافة السكانية، ودليل الاحتياجات الأكثر ضرورة في ألوية المحافظة، مشيرا إلى الاتفاق عليها بعد عقد عشرات اللقاءات مع السكان ومؤسسات المجتمع المدني والدوائر التنفيذية.

وبين أن إقرار الموازنة للعام المقبل يسهم في طرح عطاءات المشاريع المدرجة فيها دون أي تأخير، مؤكدا استمرارية التنسيق مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة لضمان لتنفيذ هذه المشاريع، بما ينعكس على مستوى الخدمات والتنمية في المحافظة.

وأكد أن مجلس المحافظة أخذ وقتا كافيا في دراسة المشاريع المدرجة في الموازنة واختيارها، وأخضعها للتدقيق لضمان انعكاسها إيجابا على المواطنين.

وأشار إلى أن المجلس يتفهم الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن، ما يستدعي التكيف مع الموازنة والتوجه نحو الشراكة مع القطاع الخاص لبلورة مشاريع تنموية، مؤكدا أن ذلك ما يعمل المجلس على تنفيذه.

ووزعت الموازنة على ألوية إربد التسعة، استنادا إلى معايير محددة، جرى تقسيمها بواقع 30 بالمئة لكل لواء، و20 بالمئة على المساحة، و50 بالمئة لعدد السكان.

ووافق المجلس على تسديد كل لواء 38 بالمئة من الديون السابقة، وتخصيص 100 ألف دينار لمدينة الحسن الرياضية، و100 ألف للمستشفيات الحكومية، و160 ألفا لمكاتب الأشغال.

--(بترا)

م ق/ن ح/رق

18/09/2023 17:14:26