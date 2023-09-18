لجنة الصحة والسلامة في إربد تبحث خطة طوارئ الشتاء

لجنة الصحة والسلامة في إربد تبحث خطة طوارئ الشتاء
التاريخ
9/18/2023 2:30:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 18 أيلول(بترا)- محمد قديسات- بحثت لجنة الصحة والسلامة العامة والدفاع المدني في إربد، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة محافظ اربد رضوان العتوم، خطة الطوارئ لموسم الشتاء القادم، والإجراءات الاستباقية للتعامل مع الظروف الجوية المحتملة.
وأكد المحافظ العتوم خلال الاجتماع الذي حضره الحكام الاداريون ومدراء الدوائر المعنية، ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وأن يكون التنسيق المشترك بين الدوائر المعنية بأعلى مستوياته.
وشدد العتوم على معالجة المناطق الساخنة التي شكل ارتفاع منسوب المياه فيها أو التي شهدت انهيارات وتصدعات وانجرافات قبل دخول فصل الشتاء، إضافة إلى ترحيل زرائب الماشية المتواجدة في الأودية وعلى مقربة من مجاري المياه.
ودعا البلديات وادارة شركة مياه اليرموك وشركة الكهرباء ومديرية الزراعة، إلى التحوط مسبقا بتنظيف العبارات وشبكات التصريف وإزالة أغصان الأشجار القريبة من خطوط الجهد المتوسط، وتنظيف العبارات ومجاري الأودية.
وأشار العتوم، إلى دور القطاع الخاص في اسناد جهود الجهات الرسمية في التعامل مع الظروف الجوية الطارئة خصوصا تلك التي تتسبب بإغلاق الطرق.
وأوضح أنه سيصار إلى فتح غرف عمليات فرعية على مستوى الألوية والدوائر وربطها إلكترونيا لرفع حالة الاستجابة السريعة لأي ظرف طارئ.
من جانبهم، أكد الحكام الإداريون ومدراء الأوقاف والزراعة والمعونة الوطنية والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والزراعة وشركة مياه اليرموك وكهرباء إربد والبلديات، وضع خطط طوارئ شاملة لمؤسساتهم تعنى بالتفاصيل والجزئيات المحتملة في الظروف الجوية الاستثنائية.
وأشاروا إلى تحديد عدد من المساجد ومراكز التنمية الاجتماعية والمدارس، كدور إيواء مجهزة بالكامل لاستيعاب العائلات التي تحتاج إلى مراكز إيواء في بعض الظروف الجوية الصعبة، كما حدد صندوق المعونة مبالغ لصرفها كمعونات طارئة للأسر المتضررة إن حدث.
وأكدوا أنه تم تنظيف مجاري الأودية والعبارات وتقليم الأشجار العالية، وعمل صيانة لمناهل تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، وإنشاء جدران استنادية في بعض المناطق التي من الممكن أن تتعرض لانهيارات أو تصدعات.
--(بترا)
م ق/ ف م/ف ق
18/09/2023 16:54:42
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