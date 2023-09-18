لجنة الصحة والسلامة في إربد تبحث خطة طوارئ الشتاء



إربد 18 أيلول(بترا)- محمد قديسات- بحثت لجنة الصحة والسلامة العامة والدفاع المدني في إربد، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة محافظ اربد رضوان العتوم، خطة الطوارئ لموسم الشتاء القادم، والإجراءات الاستباقية للتعامل مع الظروف الجوية المحتملة.

وأكد المحافظ العتوم خلال الاجتماع الذي حضره الحكام الاداريون ومدراء الدوائر المعنية، ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وأن يكون التنسيق المشترك بين الدوائر المعنية بأعلى مستوياته.

وشدد العتوم على معالجة المناطق الساخنة التي شكل ارتفاع منسوب المياه فيها أو التي شهدت انهيارات وتصدعات وانجرافات قبل دخول فصل الشتاء، إضافة إلى ترحيل زرائب الماشية المتواجدة في الأودية وعلى مقربة من مجاري المياه.

ودعا البلديات وادارة شركة مياه اليرموك وشركة الكهرباء ومديرية الزراعة، إلى التحوط مسبقا بتنظيف العبارات وشبكات التصريف وإزالة أغصان الأشجار القريبة من خطوط الجهد المتوسط، وتنظيف العبارات ومجاري الأودية.

وأشار العتوم، إلى دور القطاع الخاص في اسناد جهود الجهات الرسمية في التعامل مع الظروف الجوية الطارئة خصوصا تلك التي تتسبب بإغلاق الطرق.

وأوضح أنه سيصار إلى فتح غرف عمليات فرعية على مستوى الألوية والدوائر وربطها إلكترونيا لرفع حالة الاستجابة السريعة لأي ظرف طارئ.

من جانبهم، أكد الحكام الإداريون ومدراء الأوقاف والزراعة والمعونة الوطنية والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والزراعة وشركة مياه اليرموك وكهرباء إربد والبلديات، وضع خطط طوارئ شاملة لمؤسساتهم تعنى بالتفاصيل والجزئيات المحتملة في الظروف الجوية الاستثنائية.

وأشاروا إلى تحديد عدد من المساجد ومراكز التنمية الاجتماعية والمدارس، كدور إيواء مجهزة بالكامل لاستيعاب العائلات التي تحتاج إلى مراكز إيواء في بعض الظروف الجوية الصعبة، كما حدد صندوق المعونة مبالغ لصرفها كمعونات طارئة للأسر المتضررة إن حدث.

وأكدوا أنه تم تنظيف مجاري الأودية والعبارات وتقليم الأشجار العالية، وعمل صيانة لمناهل تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، وإنشاء جدران استنادية في بعض المناطق التي من الممكن أن تتعرض لانهيارات أو تصدعات.

--(بترا)

م ق/ ف م/ف ق

18/09/2023 16:54:42