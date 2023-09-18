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طاقم حكام إيراني لمباراة الوحدات وأهلي حلب السوري

9/18/2023 2:30:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 أيلول (بترا)- قرر الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، تعيين طاقم حكام إيراني، لإدارة مباراة فريقي الوحدات وأهلي حلب السوري التي تجري يوم غد الثلاثاء على ستاد عمان، في إطار منافسات كأس الاتحاد الآسيوي.
وأعلن الاتحاد الآسيوي، تعيين الحكام بيجان حيدري، ومحمد المنصوري وفرهاد مورافيجي، وحيدري بيام، لإدارة المباراة التي تجري في إطار منافسات المجموعة الثانية بالبطولة.
ويمثل الوحدات الكرة الأردنية في كأس الاتحاد الآسيوي، فيما يمثل الفيصلي الكرة الأردنية في بطولة دوري أبطال آسيا.
--(بترا)
خ خ/ف م/رق
18/09/2023 16:44:55

MENAFN18092023000117011021ID1107092120

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