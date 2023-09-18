طاقم حكام إيراني لمباراة الوحدات وأهلي حلب السوري

طاقم حكام إيراني لمباراة الوحدات وأهلي حلب السوري
التاريخ
9/18/2023 2:30:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 18 أيلول (بترا)- قرر الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، تعيين طاقم حكام إيراني، لإدارة مباراة فريقي الوحدات وأهلي حلب السوري التي تجري يوم غد الثلاثاء على ستاد عمان، في إطار منافسات كأس الاتحاد الآسيوي.
وأعلن الاتحاد الآسيوي، تعيين الحكام بيجان حيدري، ومحمد المنصوري وفرهاد مورافيجي، وحيدري بيام، لإدارة المباراة التي تجري في إطار منافسات المجموعة الثانية بالبطولة.
ويمثل الوحدات الكرة الأردنية في كأس الاتحاد الآسيوي، فيما يمثل الفيصلي الكرة الأردنية في بطولة دوري أبطال آسيا.
--(بترا)
خ خ/ف م/رق
18/09/2023 16:44:55
MENAFN18092023000117011021ID1107092120
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