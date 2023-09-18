قطر تطالب المجتمع الدولي بوقف اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى

الدوحة 18 أيلول (بترا)-دانت قطر اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعدته انتهاكا سافرا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان اليوم الاثنين، أن محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم.

وحملت الخارجية القطرية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته، وحثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات.

وجددت الوزارة القطرية، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

--(بترا)

م ب/ف ق

18/09/2023 16:42:30