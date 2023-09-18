بلدية الطفيلة تطلق مبادرة ماراثون القراءة
التاريخ
9/18/2023 2:30:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الطفيلة 18 أيلول (بترا)- أطلقت بلدية الطفيلة الكبرى، من خلال مكتبتها العامة، مبادرة ماراثون القراءة، بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان، تهدف إلى تحفيز طلبة المدارس بزيارة المكتبة وقراءة الكتب بأجواء هادئة وممتعة.
وأشار رئيس البلدية الدكتور حازم العدينات، إلى سعي البلدية لدعم الحراك الثقافي في المحافظة من خلال حزمة من البرامج والأنشطة وتوفير البنى التحتية اللازمة، لافتا إلى مساهمة هذه المبادرة في تشجيع الطلبة على القراءة واكتساب المعرفة والخبرة.
وأضاف أن المبادرة تأتي ضمن فعاليات اليوم الوطني للقراءة، والذي يهدف الى تشجيع القراءة وتعريف القراء والطلبة بالمكتبة وما تحويه من الكتب الجديدة والقصص الشيقة بأجواء من الهدوء.
--(بترا)
س م/رق
18/09/2023 16:36:13
MENAFN18092023000117011021ID1107092118
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