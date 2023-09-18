بلدية الطفيلة تطلق مبادرة ماراثون القراءة

الطفيلة 18 أيلول (بترا)- أطلقت بلدية الطفيلة الكبرى، من خلال مكتبتها العامة، مبادرة ماراثون القراءة، بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان، تهدف إلى تحفيز طلبة المدارس بزيارة المكتبة وقراءة الكتب بأجواء هادئة وممتعة.

وأشار رئيس البلدية الدكتور حازم العدينات، إلى سعي البلدية لدعم الحراك الثقافي في المحافظة من خلال حزمة من البرامج والأنشطة وتوفير البنى التحتية اللازمة، لافتا إلى مساهمة هذه المبادرة في تشجيع الطلبة على القراءة واكتساب المعرفة والخبرة.

وأضاف أن المبادرة تأتي ضمن فعاليات اليوم الوطني للقراءة، والذي يهدف الى تشجيع القراءة وتعريف القراء والطلبة بالمكتبة وما تحويه من الكتب الجديدة والقصص الشيقة بأجواء من الهدوء.

--(بترا)

س م/رق

18/09/2023 16:36:13

