2597 طن خضار وفواكه واردات للسوق المركزي اليوم
التاريخ
9/18/2023 2:30:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 18 أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2597 طنا، منها 1643طن خضار، و821 طن فواكه، و132طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و40، والبطاطا بين 30 و55، والبندورة بين 10و 30، والجزر بين 50 و70، والخيار بين 20 و40، والزهرة بين 30 و50، والليمون بين 40 و60، والموز البلدي بين 60و90 قرشا.
--(بترا)
رح/ن ح/رق
18/09/2023 16:29:55
MENAFN18092023000117011021ID1107092117
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