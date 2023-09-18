الصيادلة يقدمون توصياتهم في ختام المؤتمر الصيدلاني الأردني

عمان 18 أيلول (بترا)– أختتمت أعمال المؤتمر الصيدلاني الأردني السادس عشر الذي انعقد أخيرا بعنوان "الصيدلة في المئوية الثانية: رؤية مستقبلية".

وشارك في المؤتمر أكثر من ألف صيدلي وخبرات صيدلانية عالمية وعربية رائدة تشمل دول السعودية، مصر، الإمارات العربية المتحدة، فلسطين، سوريا، لبنان، بريطانيا، أميركا، الهند، وأستراليا.

وقال نقيب الصيادلة، نائب رئيس اتحاد الصيادلة العرب الدكتور محمد عبابنة، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إنه بعد انعقاد الجلسات الحوارية وأكثر من 50 محاضرة و 12 ورشة عمل للبرنامجين العلمي والمهني، التي حضرها متخصصون وصناع القرار، خرج المؤتمر بعدة توصيات تسهم في صياغة رؤية مهنة الصيدلة واستراتيجيتها في المستقبل وحتى عام 2030، وبما ينعكس على تطور ورقي المنظومة الصحية في الأردن، في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي مستمر يتقاطع مع كافة التخصصات في العالم.

وبين أن التوصيات تأتي لتطوير القطاع الطبي و الصيدلي بجوانبه كافة، وبما يتناسب مع رؤى التوجيهات الملكية السامية والاهتمام الكبير الذي يوليه جلالته لهذا القطاع.

واشتملت توصيات البرنامج العلمي للمؤتمر على: السعي لاعتماد البورد العربي والاعتراف به وبمخرجاته من قبل مختلف الجهات محليا وإقليميا وعالميا، واستغلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال الصيدلة لتحسين عمليات التقييم والإعلان عن الأدوية وتسهيل التواصل للمرضى، وإقرار مساقات في الخطط الدراسية لطلاب الصيدلة عن أساسيات علم البيانات والذكاء الاصطناعي، ودعم تأسيس المبادرة الأردنية لتطوير وتوفير أدوية الأطفال وتوفير الإمكانات اللازمة لها، إضافة إلى توسيع خدمات الصيدلة السريرية للرعاية الحرجة.

وعلى صعيد البحث العلمي وتطويره، شملت التوصيات أهمية العمل على توحيد جهود الباحثين والخبراء في مجال الاقتصاد الدوائي والصحي بما يخدم المصلحة الوطنية في ما يتعلق بخطط التغطية الصحية الشاملة، وتحقيق الأمن الدوائي من خلال تشكيل لجنة وطنية متخصصة تدرس حاجة النظام الصحي وطرق توفير العلاجات والقدرات المالية لتغطية العلاجات، والتوازنات المتعلقة في المخرجات الصحية والاقتصادية على حد سواء، إضافة إلى إنشاء وحدة بيانات متخصصة بالكلف العلاجية في القطاعين العام والخاص تعنى بحاجة الباحثين في دراسة الجدوى الصحية والاقتصادية لكافة التكنولوجيا الصحية المقدمة.

أما البرنامج المهني فاشتملت توصياته على: تعزيز التوعية في دور الصيادلة ضمن قطاع التأمين الطبي وبناء القدرات المعرفية للصيادلة في هذا المجال، وإعادة النظر في الوصف الوظيفي لمهنة الصيدلة، وإعادة النظر في قبول الطلاب وأسس استحداث برامج الصيدلة في الجامعات، إضافة إلى دعم تطبيقات الصيدلة السريرية، والتأكيد على أهمية الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وتعزيز دور الصيدلي في الإقلاع عن التدخين.

واشتملت توصيات البرنامج المهني أيضا، على تعزيز أهمية المسار المهني للصيادلة من تقييم تجارب الصيادلة الأردنيين الممارسين للاختصاصات الصيدلانية الفرعية المختلفة داخل وخارج الأردن لغاية تشكيل سياسة مستندة على الأدلة في تطوير سياسات ترفع من كفاءة مهنة الصيدلة، وتعزيز التوعية بمفاهيم اليقظة الدوائية لمراقبة سلامة الأدوية من خلال برامج نوعية، وتعزيز التوعية في أسس تجديد مزاولة مهنة الصيدلة.

وعقد على هامش أعمال المؤتمر، اجتماع للمكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، تم خلاله مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بدور نقابات الصيدلة في الدول العربية وتطورات مهنة الصيدلة على أكثر من صعيد، وأهمية اعتماد البورد العربي للصيدلة.

كما ناقش الاجتماع، سبل تقديم المساعدات الدوائية لمتضرري الزلزال في المغرب الشقيق، والأشقاء في ليبيا المتضررين من إعصار دانيال.

واشتمل المؤتمر على معرض شارك فيه أكثر من 40 شركة من شركات الأدوية والصيدليات وشركات من القطاع الخاص، إضافة إلى مسابقة ومعرض لـ 32 بوستر قام بتصميمها طلبة الصيدلة في الجامعات أو أعضاء هيئة التدريس، تمثل هذه البوسترات نتائج دراسات قاموا بها في مجال الصيدلة.

وواكب المؤتمر المستجدات العلمية في قطاع الصيدلة واستشرف آفاق تطور مهنة الصيدلة في الأردن على الصعد كافة، وناقش التحديات التي تواجه المهنة.

وأكد أهمية تعزيز البحث العلمي والابتكار في الصناعة الدوائية والممارسة المهنية، وأهمية تعزيز التعليم والتدريب الصيدلاني، ووفر فرصا للتعاون وتبادل ونقل المعرفة بين الخبراء والمتخصصين في قطاع الصيدلة من الأردن ودول عربية وأخرى أجنبية.

--(بترا)

ع ح/ف م/ف ق

18/09/2023 16:14:31