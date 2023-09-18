8 مؤتمرات على مستوى القمة في نيويورك هذا الشهر

نيويورك 18 أيلول (بترا)- تعقد في نيويورك، قمم ومؤتمرات واجتماعات، يحضرها زعماء العالم أو من يمثلهم خلال تواجدهم للمشاركة بأعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويجتمع رؤساء الدول والحكومات، اليوم الاثنين، لاستعراض تنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 .

كما يهدف الاجتماع إلى تقديم توجيهات سياسية رفيعة المستوى بشأن الإجراءات التحويلية والمعجلة التي ستقودنا إلى سنة 2030 ،لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

ويوم الأربعاء، سيتم تنظيم حوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية وتنفيذ خطة عمل أديس أبابا المتعلقة بإطار عمل الأمم المتحدة لتعبئة الموارد من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويعقد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، يوم الأربعاء أيضا "مؤتمر قمة الطموح المناخي" بهدف التزام الدول والحكومات والشركات والمدن والمناطق والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لإحراز تقدم.

ويعقد رئيس الجمعية العامة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، اجتماعا لرؤساء الدول والحكومات، الأربعاء، لاعتماد إعلان سياسي لتعبئة الإرادة السياسية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية من أجل الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها.

كما يُعقد الخميس، اجتماع بشأن التغطية الصحية الشاملة، بهدف تجديد الجهود وتسريع التقدم لتحقيق الصحة للجميع. وسيكون الاجتماع بمثابة الأساس لتنفيذ السياسات وضمان المسؤولية عن تعزيز النظم الصحية للمستقبل.

ويوم الخميس أيضا، يعقد اجتماع وزاري للتحضير لمؤتمر القمة المعني بالمستقبل، الذي يمثل فرصة لا تتكرر، لتعزيز التعاون العالمي لمواجهة التحديات الحرجة، ومعالجة الثغرات في الحوكمة العالمية، بهدف إعادة تأكيد الالتزامات الحالية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة وميثاق الأمم المتحدة، وجعل النظام متعدد الأطراف في وضع أفضل للتأثير بشكل إيجابي على حياة الناس.

ويوم الجمعة، تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة الاجتماع الثاني رفيع المستوى بشأن مكافحة السل تحت شعار "النهوض بالعلم والتمويل والابتكار وفوائده، لإنهاء وباء السل العالمي بشكل عاجل".

إلى ذلك، تبدأ يوم غد المداولات الرسمية للجمعية العامة، حيث تقدم كل دولة، خلال أسبوع كامل، رؤيتها للمواضيع المدرجة على جدول الأعمال بما فيها القضايا الدولية والإقليمية والوطنية.

-- (بترا)

م د/ ف م/ف ق

18/09/2023 16:03:37