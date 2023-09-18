8 مؤتمرات على مستوى القمة في نيويورك هذا الشهر

8 مؤتمرات على مستوى القمة في نيويورك هذا الشهر
التاريخ
9/18/2023 2:30:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 18 أيلول (بترا)- تعقد في نيويورك، قمم ومؤتمرات واجتماعات، يحضرها زعماء العالم أو من يمثلهم خلال تواجدهم للمشاركة بأعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويجتمع رؤساء الدول والحكومات، اليوم الاثنين، لاستعراض تنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 .
كما يهدف الاجتماع إلى تقديم توجيهات سياسية رفيعة المستوى بشأن الإجراءات التحويلية والمعجلة التي ستقودنا إلى سنة 2030 ،لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
ويوم الأربعاء، سيتم تنظيم حوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية وتنفيذ خطة عمل أديس أبابا المتعلقة بإطار عمل الأمم المتحدة لتعبئة الموارد من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويعقد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، يوم الأربعاء أيضا "مؤتمر قمة الطموح المناخي" بهدف التزام الدول والحكومات والشركات والمدن والمناطق والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لإحراز تقدم.
ويعقد رئيس الجمعية العامة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، اجتماعا لرؤساء الدول والحكومات، الأربعاء، لاعتماد إعلان سياسي لتعبئة الإرادة السياسية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية من أجل الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها.
كما يُعقد الخميس، اجتماع بشأن التغطية الصحية الشاملة، بهدف تجديد الجهود وتسريع التقدم لتحقيق الصحة للجميع. وسيكون الاجتماع بمثابة الأساس لتنفيذ السياسات وضمان المسؤولية عن تعزيز النظم الصحية للمستقبل.
ويوم الخميس أيضا، يعقد اجتماع وزاري للتحضير لمؤتمر القمة المعني بالمستقبل، الذي يمثل فرصة لا تتكرر، لتعزيز التعاون العالمي لمواجهة التحديات الحرجة، ومعالجة الثغرات في الحوكمة العالمية، بهدف إعادة تأكيد الالتزامات الحالية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة وميثاق الأمم المتحدة، وجعل النظام متعدد الأطراف في وضع أفضل للتأثير بشكل إيجابي على حياة الناس.
ويوم الجمعة، تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة الاجتماع الثاني رفيع المستوى بشأن مكافحة السل تحت شعار "النهوض بالعلم والتمويل والابتكار وفوائده، لإنهاء وباء السل العالمي بشكل عاجل".
إلى ذلك، تبدأ يوم غد المداولات الرسمية للجمعية العامة، حيث تقدم كل دولة، خلال أسبوع كامل، رؤيتها للمواضيع المدرجة على جدول الأعمال بما فيها القضايا الدولية والإقليمية والوطنية.
-- (بترا)
م د/ ف م/ف ق
18/09/2023 16:03:37
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