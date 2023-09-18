مذكرة بين منتدى الفكر العربي ومركز الدراسات الصيني العربي

عمان 18 أيلول (بترا)- وقع منتدى الفكر العربي ومركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية في جامعة شنغهاي، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لتعزيز سبل التّعاون في القضايا الفكرية والثقافية.

وتنص المذكرة التي وقعها عن المنتدى القائم بأعمال الأمين العام أيمن رياض المفلح، وعن المركز الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة المركز الدكتور "لي يانسونغ"، إلى تعزيز تنفيذ مشروعات وأنشطة مشتركة تنسجم مع أهداف الجانبين، والعمل على إيجاد إطار للتّعاون لتعزيز وتوثيق الترابط العملي والبحثي لتنمية العلاقات العربية – الصينية في المجالات الثقافية والفكرية.

وبحسب بيان للمنتدى، قال المفلح إن المذكرة تأتي في سياق تشبيك وتعزيز العلاقات القائمة وتفعيل التواصل بين المنتدى والجامعات والمؤسسات الثقافية العربية والإقليمية والدولية، بما ينسجم مع أهداف المنتدى الثقافية والفكرية، مبيناً أهمية السعي لترجمة مذكرات التفاهم على أرض الواقع من خلال الأنشطة والفعاليات المشتركة بين الجانبين.

من جهته، بين الدكتور لي يانسونغ أهمية المذكرة في تعزيز القيم المشتركة بين البلدين، ودعم عمليات التبادل الثقافي والعلمي، معبرا عن سعادته بتوقيع المذكرة التي تهدف لتعزيز علاقات التعاون وتقوية أواصره بما يخدم القضايا الفكرية والثقافية المطروحة على الساحة العربية والدولية.

--(بترا)

م ت/م ف/ف ق

18/09/2023 16:01:08