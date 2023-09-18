مذكرة بين منتدى الفكر العربي ومركز الدراسات الصيني العربي
التاريخ
9/18/2023 2:30:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 18 أيلول (بترا)- وقع منتدى الفكر العربي ومركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية في جامعة شنغهاي، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لتعزيز سبل التّعاون في القضايا الفكرية والثقافية.
وتنص المذكرة التي وقعها عن المنتدى القائم بأعمال الأمين العام أيمن رياض المفلح، وعن المركز الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة المركز الدكتور "لي يانسونغ"، إلى تعزيز تنفيذ مشروعات وأنشطة مشتركة تنسجم مع أهداف الجانبين، والعمل على إيجاد إطار للتّعاون لتعزيز وتوثيق الترابط العملي والبحثي لتنمية العلاقات العربية – الصينية في المجالات الثقافية والفكرية.
وبحسب بيان للمنتدى، قال المفلح إن المذكرة تأتي في سياق تشبيك وتعزيز العلاقات القائمة وتفعيل التواصل بين المنتدى والجامعات والمؤسسات الثقافية العربية والإقليمية والدولية، بما ينسجم مع أهداف المنتدى الثقافية والفكرية، مبيناً أهمية السعي لترجمة مذكرات التفاهم على أرض الواقع من خلال الأنشطة والفعاليات المشتركة بين الجانبين.
من جهته، بين الدكتور لي يانسونغ أهمية المذكرة في تعزيز القيم المشتركة بين البلدين، ودعم عمليات التبادل الثقافي والعلمي، معبرا عن سعادته بتوقيع المذكرة التي تهدف لتعزيز علاقات التعاون وتقوية أواصره بما يخدم القضايا الفكرية والثقافية المطروحة على الساحة العربية والدولية.
--(بترا)
م ت/م ف/ف ق
18/09/2023 16:01:08
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