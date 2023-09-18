وزيرة التنمية تستقبل وفدًا فلسطينيًا
التاريخ
9/18/2023 2:30:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 18 أيلول (بترا) - بحثت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، لدى لقائها ،اليوم الاثنين، وفدًا من وزارة التنمية الإجتماعية الفلسطينية، برئاسة وكيل الوزارة عصام خميس، سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين.
وقالت بني مصطفى، إن اللقاء يؤكد متانة العلاقات، وأواصر الأخوة الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأعربت عن أستعداد الوزارة، لتقديم أشكال الدعم كافة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، مشيرًة إلى استمرار التعاون المشترك في الجوانب كافة، خصوصًا المتعلقة بالحماية الإجتماعية.
وناقشت بني مصطفى، الترتيبات لعقد مؤتمر الطفل الفلسطيني، والذي سيحظى برعاية ملكية سامية، وسيعقد في عمان، في تشرين الثاني المقبل.
من جهته، ثمن الوفد هذا اللقاء الذي يؤكد متانة العلاقات القائمة بين الجانبين، مشيدين بدعم جلالة الملك عبدالله الثاني للقضية الفلسطينية، والجهود الأردنية لدعم الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات.
--(بترا)
ح ظ/ ف م
18/09/2023 15:49:49
MENAFN18092023000117011021ID1107092112
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