وزيرة التنمية تستقبل وفدًا فلسطينيًا

عمان 18 أيلول (بترا) - بحثت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، لدى لقائها ،اليوم الاثنين، وفدًا من وزارة التنمية الإجتماعية الفلسطينية، برئاسة وكيل الوزارة عصام خميس، سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين.

وقالت بني مصطفى، إن اللقاء يؤكد متانة العلاقات، وأواصر الأخوة الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعربت عن أستعداد الوزارة، لتقديم أشكال الدعم كافة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، مشيرًة إلى استمرار التعاون المشترك في الجوانب كافة، خصوصًا المتعلقة بالحماية الإجتماعية.

وناقشت بني مصطفى، الترتيبات لعقد مؤتمر الطفل الفلسطيني، والذي سيحظى برعاية ملكية سامية، وسيعقد في عمان، في تشرين الثاني المقبل.

من جهته، ثمن الوفد هذا اللقاء الذي يؤكد متانة العلاقات القائمة بين الجانبين، مشيدين بدعم جلالة الملك عبدالله الثاني للقضية الفلسطينية، والجهود الأردنية لدعم الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات.

--(بترا)

ح ظ/ ف م

18/09/2023 15:49:49