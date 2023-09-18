برنامج تعاون بين بترا وجامعة الزرقاء

الزرقاء 18 أيلول (بترا)- وقعت شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار ووكالة الأنباء الأردنية، اليوم الاثنين، برنامج تعاون لتعزيز المهارات الفنية والمهنية والرقمية لدى طلبة وخريجي كلية الإعلام بجامعة الزرقاء، لزيادة فرصهم في إيجاد وظائف في سوق العمل المحلية والإقليمية.

وقع البرنامج عن الوكالة مديرها العام الزميلة فيروز مبيضين، وعن الشركة رئيس مجلس إدارتها الدكتور محمود أبو شعيرة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي، وعميد كلية الإعلام الدكتور أمجد صفوري، وعدد من مدراء المديريات في الوكالة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون في المجال الصحفي والإعلامي، اضافة إلى تأهيل الخريجين ورفع قدراتهم في المجالات النظرية والعملية.

كما يتضمن البرنامج، تنفيذ نشاطات مشتركة وورشات عمل وندوات في المجالات الصحفية والإعلامية والعلمية، إضافة إلى إبراز الأنشطة ذات الأثر العام.

من جهته، قدم الرمحي نبذة عن الجامعة وكلياتها والمكانة التي وصلت إليها، والتي تحظى بدعم واضح من رئيس مجلس إدارة الشركة ، لافتا إلى الدور الكبير الذي ساهمت فيه الجامعة لخدمة المجتمع المحلي.

وأعرب عن أمله، في أن يسهم البرنامج في تعزيز مهارات طلبة كلية الإعلام، وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، مسلحين بمهارات العمل الإعلامي والصحفي المهني والملتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية، والوكالة تعد بيتا للخبرة الصحفية.

من جانبها، عبرت مبيضين عن اعتزازها بهذا التعاون، مشيدة بالمستوى الذي وصلت إليه جامعة الزرقاء، والجهود المبذولة من قبل رئيس مجلس إدارتها في دعم المؤسسات الوطنية والاهتمام المقدم لها في جميع النواحي.

وأكدت، أن الوكالة تولي التدريب والتأهيل اهتماما كبيرا، وتعقد لذلك العديد من البرامج التدريبية التي تهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة التي تؤهلهم إلى دخول سوق العمل .

--(بترا)

ع ض/ج م/ ف م/ف ق

18/09/2023 15:43:24