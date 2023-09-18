برنامج تعاون بين بترا وجامعة الزرقاء
التاريخ
9/18/2023 2:30:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الزرقاء 18 أيلول (بترا)- وقعت شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار ووكالة الأنباء الأردنية، اليوم الاثنين، برنامج تعاون لتعزيز المهارات الفنية والمهنية والرقمية لدى طلبة وخريجي كلية الإعلام بجامعة الزرقاء، لزيادة فرصهم في إيجاد وظائف في سوق العمل المحلية والإقليمية.
وقع البرنامج عن الوكالة مديرها العام الزميلة فيروز مبيضين، وعن الشركة رئيس مجلس إدارتها الدكتور محمود أبو شعيرة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي، وعميد كلية الإعلام الدكتور أمجد صفوري، وعدد من مدراء المديريات في الوكالة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون في المجال الصحفي والإعلامي، اضافة إلى تأهيل الخريجين ورفع قدراتهم في المجالات النظرية والعملية.
كما يتضمن البرنامج، تنفيذ نشاطات مشتركة وورشات عمل وندوات في المجالات الصحفية والإعلامية والعلمية، إضافة إلى إبراز الأنشطة ذات الأثر العام.
من جهته، قدم الرمحي نبذة عن الجامعة وكلياتها والمكانة التي وصلت إليها، والتي تحظى بدعم واضح من رئيس مجلس إدارة الشركة ، لافتا إلى الدور الكبير الذي ساهمت فيه الجامعة لخدمة المجتمع المحلي.
وأعرب عن أمله، في أن يسهم البرنامج في تعزيز مهارات طلبة كلية الإعلام، وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، مسلحين بمهارات العمل الإعلامي والصحفي المهني والملتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية، والوكالة تعد بيتا للخبرة الصحفية.
من جانبها، عبرت مبيضين عن اعتزازها بهذا التعاون، مشيدة بالمستوى الذي وصلت إليه جامعة الزرقاء، والجهود المبذولة من قبل رئيس مجلس إدارتها في دعم المؤسسات الوطنية والاهتمام المقدم لها في جميع النواحي.
وأكدت، أن الوكالة تولي التدريب والتأهيل اهتماما كبيرا، وتعقد لذلك العديد من البرامج التدريبية التي تهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة التي تؤهلهم إلى دخول سوق العمل .
--(بترا)
ع ض/ج م/ ف م/ف ق
18/09/2023 15:43:24
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