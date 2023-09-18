المستقلة للانتخاب تطلق حملة توعية بشأن الدائرة الانتخابية

عمّان 18 أيلول (بترا)– أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب، حملة توعية وتثقيف بهدف زيادة وعي المواطنين بطرق الاستعلام عن أسمائهم في جدول الناخبين، بعد نشرها جداول الناخبين المحدثة حسب مكان الإقامة، وفق نظام تقسيم الدوائر الانتخابية.

وبحسب بيان الهيئة، اليوم الاثنين، فإن الحملة ستستخدم مجموعة واسعة من الأدوات بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين؛ مثل شاشات الباص السريع، وسلسلة من الفيديوهات التوعوية ومنتجات لوسائل التواصل الاجتماعي.

وتتضمن الحملة توزيع مطويات توعوية على الوزارات والمؤسسات الرسمية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وفي مرحلة لاحقة سيجري توزيع مطويات ووجود متطوعين في المولات والمراكز التجارية للإجابة على أسئلة والمواطنين واستفساراتهم، بالإضافة الى استخدام لوحات أعمدة ميدانية.

وتأتي حملة الهيئة، وفقًا لبيانها، بالتعاون مع العديد من الوزارات والدوائر الحكومية وأمانة عمان الكبرى وغرفة تجارة الأردن، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومؤسسات التعليم العالي، إضافة لوسائل الإعلام.

وكانت "المستقلة للانتخاب" دعت الناخبين إلى الاستعلام عن دائرتهم الانتخابية من خلال الاتصال على الرقم المجاني (117100) أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة ( على الناخب أهمية تصويب بياناته أو تحديثها في حال أظهر استعلامه عن دائرته الانتخابية خطأ فيها بياناته يستدعي ذلك من خلال التقدم بطلب لدى دائرة الأحوال المدنية، التي أعدت إجراءات من شأنها تسهيل عملية النقل وفق أحكام القانون والشروط المحددة لهذه الغاية.

--(بترا)

م ش/ ن ح

18/09/2023 15:38:15