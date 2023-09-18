المستقلة للانتخاب تطلق حملة توعية بشأن الدائرة الانتخابية

المستقلة للانتخاب تطلق حملة توعية بشأن الدائرة الانتخابية
التاريخ
9/18/2023 2:30:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمّان 18 أيلول (بترا)– أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب، حملة توعية وتثقيف بهدف زيادة وعي المواطنين بطرق الاستعلام عن أسمائهم في جدول الناخبين، بعد نشرها جداول الناخبين المحدثة حسب مكان الإقامة، وفق نظام تقسيم الدوائر الانتخابية.
وبحسب بيان الهيئة، اليوم الاثنين، فإن الحملة ستستخدم مجموعة واسعة من الأدوات بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين؛ مثل شاشات الباص السريع، وسلسلة من الفيديوهات التوعوية ومنتجات لوسائل التواصل الاجتماعي.
وتتضمن الحملة توزيع مطويات توعوية على الوزارات والمؤسسات الرسمية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وفي مرحلة لاحقة سيجري توزيع مطويات ووجود متطوعين في المولات والمراكز التجارية للإجابة على أسئلة والمواطنين واستفساراتهم، بالإضافة الى استخدام لوحات أعمدة ميدانية.
وتأتي حملة الهيئة، وفقًا لبيانها، بالتعاون مع العديد من الوزارات والدوائر الحكومية وأمانة عمان الكبرى وغرفة تجارة الأردن، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومؤسسات التعليم العالي، إضافة لوسائل الإعلام.
وكانت "المستقلة للانتخاب" دعت الناخبين إلى الاستعلام عن دائرتهم الانتخابية من خلال الاتصال على الرقم المجاني (117100) أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة ( على الناخب أهمية تصويب بياناته أو تحديثها في حال أظهر استعلامه عن دائرته الانتخابية خطأ فيها بياناته يستدعي ذلك من خلال التقدم بطلب لدى دائرة الأحوال المدنية، التي أعدت إجراءات من شأنها تسهيل عملية النقل وفق أحكام القانون والشروط المحددة لهذه الغاية.
--(بترا)
م ش/ ن ح
18/09/2023 15:38:15
MENAFN18092023000117011021ID1107092109
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