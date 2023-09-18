إطلاق مبادرة لمدرستي أنتمي في مدارس الطفيلة

إطلاق مبادرة لمدرستي أنتمي في مدارس الطفيلة
التاريخ
9/18/2023 2:30:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
بصيرا 18أيلول (بترا)- أطلقت مديريات التربية والتعليم في قصبة الطفيلة ولواءي بصيرا والحسا، بالتعاون مع وزارة البيئة، مبادرة (لمدرستي أنتمي)، لتحسين البيئة التعليمية في مدارس الطفيلة، والتعامل مع التحديات التي تواجهها والسلوكيات المرتبطة بها في المدارس، للارتقاء بها.
وبين مدير التربية والتعليم في قصبة الطفيلة الدكتور سالم الرفوع، أن المبادرة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، جاءت بهدف رفع الوعي والحفاظ على البيئة المدرسية والبيت والمجتمع؛ لتربية جيل واعٍ بأهمية البيئة وانعكاساتها الصحية والنفسية والاقتصادية.
وأشار إلى أبرز أنشطة المبادرة الرامية إلى الاهتمام بالجوانب البيئية المدرسية المختلفة، وبما لا يقتصر على تحسين البنى التحتية وحسب، وإنما العمل على تعزيز وتغيير سلوكيات الطلبة.
ولفت الرفوع إلى أن المبادرة تتضمن بث رسائل تعزز الاهتمام بتحسين البيئة المدرسية، وتركز على أهمية تبني السلوكيات الإيجابية المتعلقة بالصحة والنظافة وبيئة المدرسة، وبناء التوجهات الإيجابية للطلبة للمشاركة في أنشطة تحسين البيئة المدرسية، ونشر تعليمات الانضباط المدرسي الخاصة بالحد من الاعتداء على الممتلكات المدرسية، وتحفيزهم للإبلاغ عن ممارسات التخريب والاعتداء على الممتلكات والمرافق المدرسية.
كما تتضمن الرسائل، مضامين تذكر بأدوار المعلمين ، والكادر الإداري والمدرسي في تحسين البيئة المدرسية، إضافة إلى أهمية إشراك أولياء الأمور والمجتمع المحلي في تصميم وتنفيذ أنشطة تحسين البيئة المدرسية إلى جانب تنظيم أنشطة إثرائية على مستوى المديريات والمدارس، تتضمن مسابقات وأيام تطوعية، ولقاءات وأنشطة بمشاركة أولياء أمور الطلبة وأفراد المجتمع المحلي.
--(بترا)
س م/ف م/ف ق
18/09/2023 15:36:24
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