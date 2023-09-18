إطلاق مبادرة لمدرستي أنتمي في مدارس الطفيلة

بصيرا 18أيلول (بترا)- أطلقت مديريات التربية والتعليم في قصبة الطفيلة ولواءي بصيرا والحسا، بالتعاون مع وزارة البيئة، مبادرة (لمدرستي أنتمي)، لتحسين البيئة التعليمية في مدارس الطفيلة، والتعامل مع التحديات التي تواجهها والسلوكيات المرتبطة بها في المدارس، للارتقاء بها.

وبين مدير التربية والتعليم في قصبة الطفيلة الدكتور سالم الرفوع، أن المبادرة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، جاءت بهدف رفع الوعي والحفاظ على البيئة المدرسية والبيت والمجتمع؛ لتربية جيل واعٍ بأهمية البيئة وانعكاساتها الصحية والنفسية والاقتصادية.

وأشار إلى أبرز أنشطة المبادرة الرامية إلى الاهتمام بالجوانب البيئية المدرسية المختلفة، وبما لا يقتصر على تحسين البنى التحتية وحسب، وإنما العمل على تعزيز وتغيير سلوكيات الطلبة.

ولفت الرفوع إلى أن المبادرة تتضمن بث رسائل تعزز الاهتمام بتحسين البيئة المدرسية، وتركز على أهمية تبني السلوكيات الإيجابية المتعلقة بالصحة والنظافة وبيئة المدرسة، وبناء التوجهات الإيجابية للطلبة للمشاركة في أنشطة تحسين البيئة المدرسية، ونشر تعليمات الانضباط المدرسي الخاصة بالحد من الاعتداء على الممتلكات المدرسية، وتحفيزهم للإبلاغ عن ممارسات التخريب والاعتداء على الممتلكات والمرافق المدرسية.

كما تتضمن الرسائل، مضامين تذكر بأدوار المعلمين ، والكادر الإداري والمدرسي في تحسين البيئة المدرسية، إضافة إلى أهمية إشراك أولياء الأمور والمجتمع المحلي في تصميم وتنفيذ أنشطة تحسين البيئة المدرسية إلى جانب تنظيم أنشطة إثرائية على مستوى المديريات والمدارس، تتضمن مسابقات وأيام تطوعية، ولقاءات وأنشطة بمشاركة أولياء أمور الطلبة وأفراد المجتمع المحلي.

--(بترا)

س م/ف م/ف ق

18/09/2023 15:36:24

