فلسطين: عليا الكنائس تؤكد أن الأقصى حق خالص للمسلمين

رام الله 18 أيلول (بترا)- دعت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، الجهات المعنية الى الارتقاء إلى مستوى الخطر الوجودي الذي يتعرض له المسجد الأقصى المبارك، ومواجهة التهويد الذي يستهدف الوضع القانوني والتاريخي والديني للمسجد، ومدينة القدس كأرض فلسطينية محتلة.

وقالت اللجنة، في بيان إن "المسجد الأقصى مكان عبادة وطمأنينة وسلام استباحت سلطات الاحتلال وجماعات المستوطنين حرمته، وحولته إلى ساحة للقمع والتنكيل والضرب وملاحقة المصلين، وحولت القدس المحتلة وأحياءها إلى ثكنة عسكرية للاضطهاد ومطاردة المقدسيين والتضييق عليهم".

وأكد رئيس اللجنة رمزي خوري أن المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية هو اعتداء على الشرائع والمواثيق الدولية والإنسانية، مضيفا أن المسجد الأقصى له مسمى واحد، وهو حق خالص للمسلمين، لا ينازعهم فيه أحد، ولا يقبل الشراكة أو القسمة.

وقال: إن تكرار ممارسة الطقوس التلمودية، خاصة النفخ بالبوق بحماية قوات الاحتلال، ينذر بخطر انتقال الاحتلال إلى إعلان سيادته على المسجد الأقصى كمقدمة للسيطرة التدريجية عليه.

ودعت اللجنة كنائس العالم أجمع والمؤمنين كافة، الى إدانة هذا التمادي والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والعمل مع حكومات دولها على وضع حد للغطرسة الإسرائيلية ووقف مخططاتها للسيطرة على المسجد الأقصى، والحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل.

وأكدت أن مدينة القدس المحتلة بمقدساتها كافة، هي أرض فلسطينية محتلة، وعاصمة لدولة فلسطين، ولن يكون هناك أمن أو سلام، إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتمكين شعب فلسطين من تقرير مصيره على أرضه.

--(بترا)

م ف/ ن ح/اح

18/09/2023 15:28:53