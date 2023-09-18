الإسلامية المسيحية تُشيد بالتسهيلات الأردنية الجديدة للمقدسيين

الإسلامية المسيحية تُشيد بالتسهيلات الأردنية الجديدة للمقدسيين
التاريخ
9/18/2023 2:30:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 18 أيلول (بترا)- أشادت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، بالقرارات والإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة الأردنية، وتقديم تسهيلات للمواطنين المقدسيين، تمكنهم من الحصول على كافة الوثائق الخاصة بهم عن طريق التقدم إلى المحكمة الشرعية في مدينة القدس.
وقالت الهيئة في بيان، اليوم الإثنين، إن التسهيلات الجديدة تأتي استكمالاً لقرار مجلس الوزراء الأردني الجديد المتضمن تمديد العمل بتخفيض رسوم إصدار جوازات السفر للمقدسيين.
وأكدت أن هذه القرارات تعكس حرص الأردن، قيادة وحكومة على دعم صمود المقدسيين وتخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عنهم في وقت هم أحوج فيه إلى الوقوف بجانبهم لمواجهة ما يتعرضون له من تطهير عرقي في مدينتهم.
وثمنت الهيئة، الدور الذي يقوم به الأردن من دعم وإسناد متواصل للسلطة الوطنية الفلسطينية، والجهود السياسية التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني في كافة المحافل العربية والدولية من أجل نصرة القضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
ونوهت إلى دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وأهمية هذه الوصاية في إعمار ورعاية المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها.
ودعت الهيئة، الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه مدينة القدس، وتقديم كافة أشكال الدعم والإسناد للمقدسيين.
--(بترا)
م ف/ف م/رق
18/09/2023 15:22:33
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