الإسلامية المسيحية تُشيد بالتسهيلات الأردنية الجديدة للمقدسيين

القدس المحتلة 18 أيلول (بترا)- أشادت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، بالقرارات والإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة الأردنية، وتقديم تسهيلات للمواطنين المقدسيين، تمكنهم من الحصول على كافة الوثائق الخاصة بهم عن طريق التقدم إلى المحكمة الشرعية في مدينة القدس.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الإثنين، إن التسهيلات الجديدة تأتي استكمالاً لقرار مجلس الوزراء الأردني الجديد المتضمن تمديد العمل بتخفيض رسوم إصدار جوازات السفر للمقدسيين.

وأكدت أن هذه القرارات تعكس حرص الأردن، قيادة وحكومة على دعم صمود المقدسيين وتخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عنهم في وقت هم أحوج فيه إلى الوقوف بجانبهم لمواجهة ما يتعرضون له من تطهير عرقي في مدينتهم.

وثمنت الهيئة، الدور الذي يقوم به الأردن من دعم وإسناد متواصل للسلطة الوطنية الفلسطينية، والجهود السياسية التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني في كافة المحافل العربية والدولية من أجل نصرة القضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ونوهت إلى دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وأهمية هذه الوصاية في إعمار ورعاية المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها.

ودعت الهيئة، الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه مدينة القدس، وتقديم كافة أشكال الدعم والإسناد للمقدسيين.

--(بترا)

م ف/ف م/رق

18/09/2023 15:22:33