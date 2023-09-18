منظمة حقوقية اسرائيلية: الاحتلال ينفذ عملية ترانسفير بحق الفلسطينيين

منظمة حقوقية اسرائيلية: الاحتلال ينفذ عملية ترانسفير بحق الفلسطينيين
التاريخ
9/18/2023 2:30:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
رام الله 18 أيلول (بترا)- قالت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، ان إسرائيل مسؤولة عن جريمة حرب حيث تنفذ عملية "ترانسفير" في الضفة الغربية.
وقالت المنظمة في اصدار جديد لها اليوم الاثنين، ان 6 تجمعات فلسطينية على الاقل تضطر الى الفرار من منازلها بسبب رعب المستوطنين، مشيرة في تقرير لها الى أن إسرائيل تعمل على تنغيص حياة الفلسطينيين في المناطق التي تريد دولة الاحتلال السيطرة عليها لإجبارهم على مغادرة منازلهم وأراضيهم.
واشارت المنظمة في تقريرها الى ممارسات يرتكبها المستوطنون يوميا وأصبحت روتينا مرعبا للفلسطينيين حيث يقومون بطرد الرعاة من حقولهم، والاعتداء على الاهالي واقتحام منازلهم في جوف الليل، إضافة الى عمليات الحرق، وإتلاف المحاصيل، والسرقات، وإغلاق الطرق وتدمير خزانات المياه.
وأوضحت المنظمة ان هذه السياسة تنفذ من خلال مسارين: الأول بطرد الفلسطينيين من أراضيهم بقوة الأوامر العسكرية، والمستشارين القانونيين والمحكمة العليا، والثاني، بالعنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون بمساندة أذرع دولة الاحتلال، مشيرة الى أن أعضاء حكومة الاحتلال الحالية، الذين سبق لبعضهم أن قادوا أعمال العنف، يشجعون على هذا اتباع هذا المسار ويعززونه.
وأشارت الى دعوة وزير في الحكومة الاسرائيلية إلى "محو حوارة"، ويرفض وزراء آخرون إدانة أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين.
--(بترا)
م ف/اح
18/09/2023 15:19:01
MENAFN18092023000117011021ID1107092105
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