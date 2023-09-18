منظمة حقوقية اسرائيلية: الاحتلال ينفذ عملية ترانسفير بحق الفلسطينيين



رام الله 18 أيلول (بترا)- قالت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، ان إسرائيل مسؤولة عن جريمة حرب حيث تنفذ عملية "ترانسفير" في الضفة الغربية.

وقالت المنظمة في اصدار جديد لها اليوم الاثنين، ان 6 تجمعات فلسطينية على الاقل تضطر الى الفرار من منازلها بسبب رعب المستوطنين، مشيرة في تقرير لها الى أن إسرائيل تعمل على تنغيص حياة الفلسطينيين في المناطق التي تريد دولة الاحتلال السيطرة عليها لإجبارهم على مغادرة منازلهم وأراضيهم.

واشارت المنظمة في تقريرها الى ممارسات يرتكبها المستوطنون يوميا وأصبحت روتينا مرعبا للفلسطينيين حيث يقومون بطرد الرعاة من حقولهم، والاعتداء على الاهالي واقتحام منازلهم في جوف الليل، إضافة الى عمليات الحرق، وإتلاف المحاصيل، والسرقات، وإغلاق الطرق وتدمير خزانات المياه.

وأوضحت المنظمة ان هذه السياسة تنفذ من خلال مسارين: الأول بطرد الفلسطينيين من أراضيهم بقوة الأوامر العسكرية، والمستشارين القانونيين والمحكمة العليا، والثاني، بالعنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون بمساندة أذرع دولة الاحتلال، مشيرة الى أن أعضاء حكومة الاحتلال الحالية، الذين سبق لبعضهم أن قادوا أعمال العنف، يشجعون على هذا اتباع هذا المسار ويعززونه.

وأشارت الى دعوة وزير في الحكومة الاسرائيلية إلى "محو حوارة"، ويرفض وزراء آخرون إدانة أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين.

--(بترا)

م ف/اح

18/09/2023 15:19:01

