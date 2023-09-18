شركة الحوسبة الصحية تؤكد التزامها بتعزيز دور المريض

عمان 18 أيلول (بترا)- أكدت شركة الحوسبة الصحية، التزامها وتعهدها بتعزيز دور المريض، وتمكينه كشريك أساسي في عملية الرعاية الصحية.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الاثنين، إن التعهد جاء كجزء من مشاركة الشركة في فعاليات حملة يوم التغيير السنوي، الذي أقيم اليوم الإثنين، ويُحتفل به سنوياً بمبادرة من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية منذ عام 2014.

ويحمل يوم التغيير لهذا العام شعار "صوت المريض أساس الرعاية"، ويقام بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي تطلقه منظمة الصحة العالمية، بهدف تسليط الضوء على المبادرات المحلية التي تضمن سلامة المرضى والمراجعين والعاملين في المؤسسات الصحية.

وشارك عدد من موظفي الشركة في فعاليات مختلفة لهذا اليوم، حيث قام فريق التحول الصيدلاني بالمشاركة في فعاليات يوم التغيير التي أقيمت في وزارة الصحة، إضافة إلى مشاركة عدد من الموظفين في فعاليات العديد من المنشآت الصحية الحكومية مثل مستشفيات البشير، والزرقاء الحكومي، والملكة رانيا الحكومي، والحسين "السلط الجديد".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عمر إبراهيم عايش، ان الشركة ملتزمة بتعزيز دور المريض وتمكينه كشريك أساسي في الرعاية الصحية، حيث تؤمن بأن المريض هو محور الرعاية الصحية، ويجب أن يشعر بالثقة والراحة في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحته".

وأضاف عايش، أن الشركة تسعى من خلال خدمات "حكيمي" الإلكترونية، إلى تمكين المريض من الوصول إلى المعلومات الصحية الخاصة به، والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة برعايته الصحية، والتواصل مع مقدمي الرعاية الصحية"، مبيناً أن الشركة بكافة برامجها تعمل على ضمان حقوق المريض، وحماية خصوصيته، وزيادة مستوى رضاه عن الرعاية الصحية التي يتلقاها.

--(بترا)

ع د/ف م/رق

18/09/2023 15:15:37