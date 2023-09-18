سلطة إقليم البترا تباشر بتنفيذ عطاء تعبيد الشوارع

سلطة إقليم البترا تباشر بتنفيذ عطاء تعبيد الشوارع
التاريخ
9/18/2023 2:30:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
البترا 18 أيلول (بترا)- باشرت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بتنفيذ عطاء خلطات إسفلتية داخل اللواء ضمن المرحلة الأولى.
وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات، إن السلطة تسعى لتحسين واقع البنية التحتية في اللواء والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة في المنطقة بما ينعكس إيجاباً على المواطن وزوار مدينة البترا الأثرية.
وأضاف أنه تم بدء تنفيذ الخلطات ضمن المنطقة السياحية، وكذلك الشارع المتجه إلى مثلث أم صيحون، ومن ثم باتجاه منطقة القرارة، وصولاً الى مثلث منطقة الزيتونة، وتوسعة شارع دائرة الأراضي تمهيداً لتنفيذ أعمال الخلطة الإسفلتية خلال الفترة المقبلة.
وأكد الفرجات أنه سيتم إحالة المرحلة الثانية من تنفيذ الخلطات الإسفلتية داخل وادي موسى لإعادة تأهيل وتحسين شبكة الطرق وخدمة المواطنين والأحياء السكنية ضمن المواصفات والمعايير المرادة وبما يراعي الدقة وسرعة الإنجاز، وتوفير عوامل السلامة العامة للمواطنين وللممتلكات العامة والخاصة.
--(بترا)
دط/رق
18/09/2023 15:07:05
MENAFN18092023000117011021ID1107092103
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.