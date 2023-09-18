سلطة إقليم البترا تباشر بتنفيذ عطاء تعبيد الشوارع

البترا 18 أيلول (بترا)- باشرت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بتنفيذ عطاء خلطات إسفلتية داخل اللواء ضمن المرحلة الأولى.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات، إن السلطة تسعى لتحسين واقع البنية التحتية في اللواء والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة في المنطقة بما ينعكس إيجاباً على المواطن وزوار مدينة البترا الأثرية.

وأضاف أنه تم بدء تنفيذ الخلطات ضمن المنطقة السياحية، وكذلك الشارع المتجه إلى مثلث أم صيحون، ومن ثم باتجاه منطقة القرارة، وصولاً الى مثلث منطقة الزيتونة، وتوسعة شارع دائرة الأراضي تمهيداً لتنفيذ أعمال الخلطة الإسفلتية خلال الفترة المقبلة.

وأكد الفرجات أنه سيتم إحالة المرحلة الثانية من تنفيذ الخلطات الإسفلتية داخل وادي موسى لإعادة تأهيل وتحسين شبكة الطرق وخدمة المواطنين والأحياء السكنية ضمن المواصفات والمعايير المرادة وبما يراعي الدقة وسرعة الإنجاز، وتوفير عوامل السلامة العامة للمواطنين وللممتلكات العامة والخاصة.

--(بترا)

دط/رق

18/09/2023 15:07:05