انخفاض الإسترليني أمام الدولار واليورو

انخفاض الإسترليني أمام الدولار واليورو
التاريخ
9/18/2023 2:30:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لندن 18 أيلول (بترا)– واصل الجنيه الإسترليني، اليوم الاثنين، انخفاضه أمام الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
ووفق ما تداولته تقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني أمام العملتين اليوم ليصل عند 24ر1 دولار، و 162ر1 يورو.
--(بترا)
ر ش/ ف م
18/09/2023 14:57:40
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