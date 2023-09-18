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انخفاض الإسترليني أمام الدولار واليورو

9/18/2023 2:30:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


لندن 18 أيلول (بترا)– واصل الجنيه الإسترليني، اليوم الاثنين، انخفاضه أمام الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
ووفق ما تداولته تقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني أمام العملتين اليوم ليصل عند 24ر1 دولار، و 162ر1 يورو.
--(بترا)
ر ش/ ف م
18/09/2023 14:57:40

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