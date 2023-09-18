منتخب السلة للناشئين يخسر أمام نيوزيلندا

منتخب السلة للناشئين يخسر أمام نيوزيلندا
التاريخ
9/18/2023 2:30:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 18 أيلول (بترا)- خسر المنتخب الوطني للناشئين لكرة السلة أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 45-119 في المباراة التي جرت اليوم الاثنين في قطر، ضمن الجولة الثانية عن مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 16 سنة.
ويختتم المنتخب مشواره في الدور الأول بمواجهة كوريا الجنوبية عند 2:30 مساء يوم غد في الدوحة التي تستضيف منافسات البطولة.
وطبقا لنظام البطولة، يتأهل متصدر المجموعات الأربع للدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب ثاني وثالث المجموعات مع بعضهما "كروس" لإكمال أضلاع دور الثمانية، ثم تتأهل 4 فرق للمربع الذهبي، مرورا بالنهائي.
--(بترا)
خ خ/م ف/ف ق
18/09/2023 14:40:09
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