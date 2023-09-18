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منتخب السلة للناشئين يخسر أمام نيوزيلندا

9/18/2023 2:30:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 أيلول (بترا)- خسر المنتخب الوطني للناشئين لكرة السلة أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 45-119 في المباراة التي جرت اليوم الاثنين في قطر، ضمن الجولة الثانية عن مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 16 سنة.
ويختتم المنتخب مشواره في الدور الأول بمواجهة كوريا الجنوبية عند 2:30 مساء يوم غد في الدوحة التي تستضيف منافسات البطولة.
وطبقا لنظام البطولة، يتأهل متصدر المجموعات الأربع للدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب ثاني وثالث المجموعات مع بعضهما "كروس" لإكمال أضلاع دور الثمانية، ثم تتأهل 4 فرق للمربع الذهبي، مرورا بالنهائي.
--(بترا)
خ خ/م ف/ف ق
18/09/2023 14:40:09

MENAFN18092023000117011021ID1107092100

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