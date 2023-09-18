اختتام برنامج تدريبي بإربد حول التغير المناخي والاحتباس الحراري

إربد 18 أيلول (بترا)- اختتمت في مركز شباب لواء الوسطية غربي إربد، اليوم الاثنين، فعاليات البرنامج التدريبي حول التغير المناخي والاحتباس الحراري الذي تنظمه وزارة الشباب بالتعاون مع هيئة أجيال السلام ومنظمة اليونيسف.

ويهدف البرنامج الذي استمر يومين بمشاركة 20 شاباً من أعضاء المركز، إلى رفع وعي الشباب المحلي بقضايا المناخ والبيئة المحلية والعالمية، وتعزيز مشاركة الشباب في التخفيف من الآثار المترتبة على التغير المناخي والاحتباس الحراري.

‏وعرض المحاضر محمد مهيدات، خلال البرنامج لمفهوم الاحتباس الحراري وتأثيره على تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة ودرجة الرطوبة التي تؤثر على صحة الإنسان وزيادة الأمراض وأعداد الوفيات، إضافة إلى ما يؤثر به التغير المناخي على القطاع الزراعي والبيئة والمساحات المائية وزيادة الكوارث الطبيعية.

وأشار إلى كيفية التعامل مع الاحتباس الحراري والتغير المناخي والحد منه عن طريق استبدال الطاقة بالطاقة النظيفة والتقليل من النفايات وإعادة تدويرها، والتقليل من الغازات الناتجة عن عوادم السيارات والمصانع وزراعة الأشجار الحرجية لزيادة التوازن البيئي.

--(بترا)

أ غ/م ف/ف ق

18/09/2023 14:14:54