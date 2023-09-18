تجارة عمان تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع رومانيا وبلغاريا ومولدوفا

عمان 18 أيلول (بترا)- بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، مع سفير المملكة المُعيّن لدى رومانيا وبلغاريا ومولدوفا معتز الخصاونة، دور السفارة في توفير قاعدة بيانات عن الفرص المتاحة بهذه الدول من أجل تحقيق الأمن الغذائي من خلال استئجار أو استملاك أراض زراعية واستغلالها بشكل يضمن توفير الغذاء بأسعار وكميات مناسبة تحتاجها السوق المحلية، ونقل الخبرات الزراعية للمملكة.

كما بحث المجلس مع السفير خلال لقاء بمقر غرفة تجارة عمان اليوم الاثنين سبل تنمية علاقات الأردن الاقتصادية مع الدول الثلاث وآفاق معالجة التحديات التي تواجه حركة تجارة المملكة مع هذه الدول، وكذلك ترتيب زيارة وفد اقتصادي أردني لرومانيا وبلغاريا ومولدوفا.

وبحسب بيان للغرفة جرى التباحث في آفاق زيادة الاستثمارات الرومانية في المملكة التي تعد متواضعة حاليا، خاصة أن الأردن يملك بيئة جاذبة للاستثمار ويمكن استثمار موقعه المتميز ليكون مركزا لتخزين وإعادة تصدير منتجات رومانيا لدول المنطقة، خاصة القمح، كما يمكن جعل رومانيا مركزا لإعادة تصدير منتجات أردنية مثل الأسمدة، لدول البلقان.

وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أن "تجارة عمان" ستعمل بالتنسيق مع السفارة الأردنية في بوخارست لفتح صفحة جديدة من العلاقات التجارية وإقامة المعارض المشتركة وتبادل الوفود التجارية مع الدول الثلاث، مشيرا إلى أن الأردن يعتبر بوابة للمنتجات الرومانية لدخول أسواق دول الخليج العربي والعراق، مثلما تعتبر رومانيا بوابة لدخول المنتجات الأردنية للأسواق الأوروبية.

وأشار إلى رغبة القطاع التجاري بمختلف قطاعاته في تطوير علاقاته الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع رومانيا وبلغاريا ومولدوفا، مبينا أن الأردن يعد محطة مهمة لانطلاق التجارة العالمية لدول المنطقة كونه الأكثر استقرارا وأمنا.

وأكد أن الأردن يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية، تتوزع على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة والزراعة والصحة والطاقة والطاقة المتجددة والسياحة العلاجية والتعدين والصناعات الغذائية، ويمتلك قوى بشرية مدربة ومؤهلة للعمل في الأسواق الخارجية.

ولفت الحاج توفيق إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة ونظيراتها في رومانيا وبلغاريا ومولدوفا لتعزيز شراكة القطاعات التجارية وجعلها فاعلة على أرض الواقع وبما ينعكس على أداء القطاع التجاري وتنشيط أعماله.

من جانبه، أكد السفير الخصاونة أهمية تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، لافتا إلى أن دور البعثات الدبلوماسية في فتح آفاق جديدة للتعاون أو البناء على ما تم إنجازه.

وأشار إلى أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، مؤكدا ضرورة تحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق الأمن الغذائي في الأردن.

وبين أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب توفير بيئة مناسبة وشراكة فاعلة وحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا استعداد السفارة للتعاون التام مع الغرفة لتقديم خدمات من شأنها تسهيل الأعمال التجارية بين الأردن والدول الثلاث.

وأكد الخصاونة استعداده لتعزيز أواصر التعاون وتنمية العلاقات الاقتصادية مع رومانيا وبلغاريا ومولدوفا، مبينا أن السفارة ستسهم في تنظيم البعثات التجارية المشتركة بالتعاون مع الغرفة وتنظيم أي لقاءات ثنائية مع رجال أعمال أردنيين.

بدورهم، أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة الذين حضروا اللقاء، أن القطاع التجاري والخدمي يثمن أية جهود من شأنها تقوية العلاقات الثنائية من خلال تبادل الوفود التجارية لاستكشاف أسواق جديدة وإقامة علاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

وأشاروا الى أهمية تسهيل الحصول على التأشيرات وإمكانية وجود خطوط طيران مباشرة لتسهيل حركة الأفراد وتنشيط الحركة التجارية، مؤكدين استعداد الغرفة للتعاون مع سفارة المملكة في رومانيا خاصة فيما يتعلق بتزويدها بقاعدة البيانات المطلوبة حول الفرص الاستثمارية والمؤشرات والإحصائيات التجارية وغيرها، إضافة إلى استعدادها لاستقبال الوفود التجارية.

ولفتوا الى ضرورة بذل مزيد من الجهود والتعاون في المجالات السياحية، داعين الى تنظيم لقاء "عن بُعد" بين جمعية وكلاء السياحة والسفر في الأردن ونظيراتها في في الدول الثلاث لتعزيز التعاون في المجال السياحي.

وحضر اللقاء، نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، وعضو مجلس إدارة الغرفة فلاح الصغيّر، ومدير عام الغرفة هشام الدويك.

--(بترا)

س ص/م ف/اح

18/09/2023 14:13:07