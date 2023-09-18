الأردن يشارك في المؤتمر الإقليمي للسكان والتنمية ببيروت

عمان 18 أيلول (بترا)- شارك الأردن في المؤتمر العربي الإقليمي للسكان والتنمية تحت عنوان "التحديات والآفاق بعد 10 سنوات لإعلان القاهرة 2013".

ومثل الأردن في المؤتمر أمين عام المجلس الأعلى للسكان، الدكتور عيسى المصاروة، ومساعدة الأمين العام للمجلس، رانيا العبادي.

وبحسب بيان صادر عن المجلس اليوم الاثنين، هدف المؤتمر، الذي انعقد في بيت الأمم المتحدة ببيروت يوم الخميس الماضي، واستمر يومين، إلى توفير منبر مشترك للتفكير الجماعي والمناقشات بين الدول العربية وجميع أصحاب المصلحة المعنيين وتبادل الدروس المستفادة، وتمكين حكومات الدول العربية من إجراء تقييم للتقدم المحرز والتحديات التي تواجهها في تنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان القاهرة، واستكشاف الحلول السياساتية لتسريع تنفيذ الإعلان.

وأشار البيان الى ان هذا المؤتمر جاء في سياق المراجعة الإقليمية السادسة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية في الدول العربية/ إعلان القاهرة 2013، وإتاحة الفرصة لعرض النتائج الرئيسية لتقرير المراجعة الإقليمي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الإعلان، والذي يجمع حصيلة البيانات والمعلومات المقدمة في تقارير المراجعة الوطنية.

وكان المجلس الأعلى للسكان أول من قدم مراجعته الوطنية السادسة عن الأعوام 2018-2022 في اليوم الأول للمؤتمر، وعرضت رانيا العبادي، التقدم الذي أنجزه الأردن في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية خلال 10 سنوات بعد إعلان القاهرة، مؤكدة التزام الأردن بتنفيذ هذا البرنامج وخطة عمل أهداف التنمية المستدامة 2030 والتزامات قمة نيروبي 2019.

وأشار العرض الأردني إلى أن السنوات الخمس الأخيرة من العمل على تنفيذ إعلان القاهرة شهدت ظروفا صعبة زادت من حدتها جائحة كورونا وتبعاتها، والتي ضاعفت من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة وكان لها تأثيرات على شرائح واسعة من سكان الأردن.

وبين العرض ايضا، حصول تقدم ملحوظ في العديد من المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية في الأردن، مع وجود تحديات في هذا المجال أبرزها التداعيات المعقدة لجائحة كورونا، والتحديات الاقتصادية العالمية، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة العربية وأزمة اللجوء والحرب الروسية الأوكرانية.

وأهم ما ورد في العرض الوطني، أن عدد سكان الأردن على مدى العقدين الماضيين ارتفع إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 11.4 مليون شخص في منتصف عام 2023، حيث ساهمت موجات اللجوء القسري بأكثر من نصف هذه الزيادة، وأضاف اللاجئون أعباء ديموغرافية واقتصادية وبيئية وأمنية.

وبلغت نسبة الأطفال دون سن 18 سنة حوالي 40 بالمئة من السكان، ويتركز ثلاثة أرباع السكان في ثلاث محافظات (عمان، أربد، الزرقاء)، و8 بالمئة من السكان يقطنون في محافظات جنوب الأردن على ما نسبته 51.2 بالمئة من مساحة المملكة، وثلاثة أرباع المتعطلين عن العمل في الأردن هم من الذكور و 63.3 بالمئة منهم لا يحملون تعليما ثانويا.

وأشار الى أن الأردن يحرص على تخصيص الموارد المالية وتوفير القدرات البشرية والتكنولوجية اللازمة لإدماج قضايا السكان في التخطيط، غير أنه نتيجة للتحديات الاقتصادية التي يواجهها فإن هناك حاجة لمزيد من الدعم المالي والفني في هذا المجال.

وأوضح أن الأردن صادق على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتبنى ووضع العديد من السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية المتوافقة مع مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز مختلف الحقوق المدنية والسياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكد أن من أبرز القضايا الملحة في مجال السكان والتنمية التي بحاجة إلى تعزيز، تدني مشاركة المرأة في سوق العمل وانسحابها المبكر من سوق العمل، والصحة الإنجابية للشباب والمراهقين، البطالة بين الشباب، الأمن الغذائي والمائي والتغير المناخي، تداعيات اللجوء على الموارد والخدمات المتاحة، خدمات ومعلومات الصحة الإنجابية والجنسية المتكاملة وخاصة للشباب، التوزيع الجغرافي غير المتوازن للسكان، التغطية الصحية الشاملة والتأمين الصحي الشامل.

وعلى المستوى العربي، أظهر العرض السادس للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية في المنطقة العربية، أنه على الرغم من التقدم المحرز في العديد من المجالات فإن تأثير الأزمات بما فيها النزاعات التي طال أمدها وجائحة كورونا، ضاعف التحديات القائمة وفاقم أوجها متعددة ومتقاطعة من عدم المساواة، ونتيجة لذلك لا بد من بذل المزيد من الجهود للنهوض بحقوق الإنسان والكرامة والمساواة والعدالة للجميع لتحقيق أهداف برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

وأختتم المؤتمر بمجموعة من التوصيات، ومن أبرزها زيادة الحيز المالي لبناء القدرات المؤسسية ووضع أطر فعالة للسياسات وآليات التنفيذ والتنسيق بين القطاعات، وتعزيز جمع البيانات وتحليلها والاستثمار في البحوث لدعم صنع السياسات القائمة على الأدلة، والجهود الرامية إلى تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين، وتعزيز خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الأساسية والاستثمار فيها وتوسيع نطاقها.

كما أوصى باعتماد النهج الشامل لجميع مراحل الحياة، وتعزيز الحوار الإقليمي والتعاون لتعزيز برامج السكان والتنمية في المنطقة ومواجهة التحديات العابرة للحدود بما في ذلك النزوح القسري وتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي.

--(بترا)

وز/أ أ/ف ق

18/09/2023 13:45:29