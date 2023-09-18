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إدانة عربية لاقتحام المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى

9/18/2023 2:30:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 18 أيلول (بترا)- دانت مصر والسعودية اقتحام مئات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى، أمس الأحد، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية.
ودعت الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، السلطات الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لمثل هذه التصرفات التصعيدية التي تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم وتُسهِم في تأجيج العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما دعت الأطراف الدولية والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت مصر التزامها الكامل بدعم الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف ومساندتها لكافة المساعي التي تستهدف الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية السعودية، إن هذه الممارسات تعد تعديا صارخا على جميع الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، حملت الخارجية قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات، مشددة على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع.
يشار إلى أن 430 مستوطنا إسرائيليا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك أمس تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
--(بترا)
ن ا/أغ/ أ أ
18/09/2023 13:30:06

MENAFN18092023000117011021ID1107092095

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