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اجتماع يناقش آخر مستجدات الصندوق التعاوني ولائحة أجور الأطباء

9/18/2023 2:30:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 أيلول (بترا) - ناقش مجلس نقابة الأطباء والصندوق التعاوني، بمشاركة رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور نائل المصالحة، وعدد من مدراء المستشفيات الخاصة، آخر المستجدات فيما يتعلق بالصندوق التعاوني ولائحة الأجور 2021 والعلاقة مع شركات التأمين.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في نقابة الأطباء أمس الأحد، ضرورة توحيد الجهود لمطالبة شركات التأمين في تعديل الأسعار.
وقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الأطباء وجمعية المستشفيات الخاصة، لمتابعة ودراسة المستجدات أولا بأول.
--(بترا)
ع د/أ م
18/09/2023 13:24:05

MENAFN18092023000117011021ID1107092094

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