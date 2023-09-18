زراعة المفرق تعقد دورة تدريبية لمكافحة آفة النمل الأبيض

زراعة المفرق تعقد دورة تدريبية لمكافحة آفة النمل الأبيض
التاريخ
9/18/2023 2:30:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
المفرق 18 أيلول ( بترا ) - عقدت مديرية زراعة محافظة المفرق اليوم الاثنين، دورة تدريبية في مجال المكافحة المتكاملة لآفة النمل الأبيض .
وقالت مديرة زراعة المفرق الدكتورة ابتهال الخريشا، إنه وانطلاقا من نشاطات مديرية الزراعة لمكافحة آفة النمل الأبيض، ونظرا لانتشاره مختلف مناطق المفرق وإحداثه الأضرار الاقتصادية الكبيرة داخل المنازل والمنشآت العامة والخاصة، تم التنسيق بين شعبة الوقاية من قسم الإنتاج النباتي في المديرية وقسم المكافحة من وزارة الزراعة وقسم الإرشاد، لعقد دورة تدريبية للمزارعين في منطقة الخالدية، في مجال المكافحة المتكاملة لهذه الآفة.
وبينت أن الدورة تضمنت الإرشادات الضرورية لمكافحة الآفة وتوزيع المبيدات المخصصة لمكافحتها، وذلك بإشراف قسم المكافحة بوزارة الزراعة وشعبة الوقاية والصحة النباتية وقسم الإرشاد بمديرية زراعة محافظة المفرق .
--(بترا)
ه ق/أ م / س س
18/09/2023 12:36:19
MENAFN18092023000117011021ID1107092091
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.