زراعة المفرق تعقد دورة تدريبية لمكافحة آفة النمل الأبيض

المفرق 18 أيلول ( بترا ) - عقدت مديرية زراعة محافظة المفرق اليوم الاثنين، دورة تدريبية في مجال المكافحة المتكاملة لآفة النمل الأبيض .

وقالت مديرة زراعة المفرق الدكتورة ابتهال الخريشا، إنه وانطلاقا من نشاطات مديرية الزراعة لمكافحة آفة النمل الأبيض، ونظرا لانتشاره مختلف مناطق المفرق وإحداثه الأضرار الاقتصادية الكبيرة داخل المنازل والمنشآت العامة والخاصة، تم التنسيق بين شعبة الوقاية من قسم الإنتاج النباتي في المديرية وقسم المكافحة من وزارة الزراعة وقسم الإرشاد، لعقد دورة تدريبية للمزارعين في منطقة الخالدية، في مجال المكافحة المتكاملة لهذه الآفة.

وبينت أن الدورة تضمنت الإرشادات الضرورية لمكافحة الآفة وتوزيع المبيدات المخصصة لمكافحتها، وذلك بإشراف قسم المكافحة بوزارة الزراعة وشعبة الوقاية والصحة النباتية وقسم الإرشاد بمديرية زراعة محافظة المفرق .

--(بترا)

ه ق/أ م / س س

18/09/2023 12:36:19