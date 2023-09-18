عمان 18 أيلول (بترا)- عائشة عناني- أعلنت غرفة صناعة عمان، عن إقامة أول وأكبر معرض تخصصي للمستلزمات المنزلية تحت عنوان، جو هوم.

وأشار رئيس لجنة صنع في الأردن محمد الشاعر، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الجديدة للحملة على مدى 4 سنوات مقبلة، إلى أن المعرض الممتد على مساحة ألفي متر، سيعقد خلال الفترة ما بين 26-30 أيلول الحالي، في قاعات مكة مول، وسيضم المنظفات والمعقمات ومنتجات الورق الصحي ومستحضرات التجميل والأدوات البلاستيكية المنزلية.

وأضاف أن المعرض سيقام دورياً في كل عام، بتنظيم من غرفة صناعة عمان، وسيحوي قسم بانوراما للصناعة الأردنية، وركن مسابقات، وركن ضيافة، وركن أطفال، مشيراً إلى أن تكلفة إقامة المعرض تبلغ 150 ألف دينار.

وحول الاستراتيجية الجديدة لحملة صنع في الأردن، قال الشاعر، إن برنامج الحملة جزء من برامج عديدة للغرفة، بالشراكة مع منظمات دولية ومؤسسات حكومية، وستضم اللجنة التوجيهية للحملة ممثلين عن جميع غرف الصناعة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين وجيدكو والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس والمؤسسات المدنية والعسكرية.

ولفت إلى أن اللجنة وضعت خطة لتعظيم وعي المواطن بأهمية الصناعة عبر عدة منابر وتشجيع المستهلك المحلي على شراء المنتج الوطني بدلاً من المستورد، مبيناً أن الحملة ستضم جميع القطاعات الصناعية وستتميز منتجاتها بعلامة فارقة.

وأضاف، " نسعى عبر الاستراتيجية الجديدة، لاختراق الأسواق المحلية والخارجية بمنتجات نوعية والوصول إلى 800 صناعي وإقامة أسبوع الصناعة المحلية سنوياً".

وأكد أن شعار الحملة الجديد "الصناعة.. هوية وطن"، يشدد على أهمية القطاع الصناعي الأردني ويؤكد أن الأردن بلد صناعي، عبر ما تتحدث به أرقام الاستهلاك المحلي والصادرات والمساهمة بالناتج المحلي الإجمالي والقيمة المضافة.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، إن الحملة ووفقاً لدراسات، حوَت تشوهات تمت معالجتها بتغيير الاستراتيجية، لتركز أكثر على المنتج الأردني وإبرازه محلياً وخارجياً.

وثمن الجغبير، جهود الحكومة في تعزيز استهلاك المنتجات الوطنية عبر عدة إجراءات ساهمت في تقليل الاستيراد، خاصة للمنتجات التي لها بديل محلي.

--(بترا)

ع ن/أ م / س س

18/09/2023 12:26:55