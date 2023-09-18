انتهاء فترة تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير مساء اليوم

عمان 18 أيلول -(بترا)- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين، انتهاء فترة تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة التجسير للعام الجامعي 2023-2024، في تمام الساعة (12) ليلاً من مساء اليوم الاثنين.

وأكدت الوحدة بأن هذا الموعد سيكون نهائي ولن يكون هناك أي تمديد على فترة تقديم الطلبات.

كما دعت جميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات ولم يقوموا حتى اللحظة بتسديد رسم تقديم طلب الالتحاق، أو طلبة السنوات السابقة الذين لم يقوموا بتحميل الوثيقة المطلوبة، سرعة تسديد رسم طلب الالتحاق، وتحميل الوثيقة المطلوبة قبل الساعة (12) مساء اليوم، وبخلاف ذلك سيتم استبعاد طلباتهم من المنافسة.

--(بترا)

أ ر/أ م / س س

18/09/2023 12:18:51