الاحتلال يهدم منزلين ويغلق الحواجز العسكرية لنابلس

رام الله 18 أيلول (بترا)-هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، منزلين في قرية فروش بيت دجن شرق مدينة نابلس، كما أغلقت الحواجز العسكرية في محيط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وشددت من إجراءاتها القمعية عليها .

وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم حج محمد في بيان، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية اقتحمت القرية، وهدمت منزلين أحدهما قيد الإنشاء والآخر مأهول.

وأضاف، أن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت خلال شهر تموز الماضي بهدم 13 منزلا ومنشأة في القرية، فضلا عن الإخطارات السابقة التي طالت غالبية المنازل عقب الاستيلاء على 11 ألف دونم من أراضيها لأغراض استيطانية توسعية عنصرية.

من جهة اخرى، أكدت محافظة نابلس، أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز دير شرف العسكري الواصل بين نابلس وجنين وطولكرم، واحتجزت مركبات المواطنين المارة، وفتشتها بشكل دقيق، كما أغلقت حاجز صرة بكلا الاتجاهين، ومنعت المواطنين من المرور.

وأشارت الى أن قوات الاحتلال أغلقت أيضا طريق المربعة، وحاجز حوارة العسكري جنوب نابلس بشكل كامل أمام حركة المواطنين بذريعة إطلاق نار من قبل مقاومين فلسطينيين على حاجز دير شرف العسكري دون وقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال.

--(بترا)

م . ف/ أ أ / س س

18/09/2023 11:51:17