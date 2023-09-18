الاحتلال يهدم منزلين ويغلق الحواجز العسكرية لنابلس
التاريخ
9/18/2023 2:30:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
رام الله 18 أيلول (بترا)-هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، منزلين في قرية فروش بيت دجن شرق مدينة نابلس، كما أغلقت الحواجز العسكرية في محيط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وشددت من إجراءاتها القمعية عليها .
وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم حج محمد في بيان، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية اقتحمت القرية، وهدمت منزلين أحدهما قيد الإنشاء والآخر مأهول.
وأضاف، أن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت خلال شهر تموز الماضي بهدم 13 منزلا ومنشأة في القرية، فضلا عن الإخطارات السابقة التي طالت غالبية المنازل عقب الاستيلاء على 11 ألف دونم من أراضيها لأغراض استيطانية توسعية عنصرية.
من جهة اخرى، أكدت محافظة نابلس، أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز دير شرف العسكري الواصل بين نابلس وجنين وطولكرم، واحتجزت مركبات المواطنين المارة، وفتشتها بشكل دقيق، كما أغلقت حاجز صرة بكلا الاتجاهين، ومنعت المواطنين من المرور.
وأشارت الى أن قوات الاحتلال أغلقت أيضا طريق المربعة، وحاجز حوارة العسكري جنوب نابلس بشكل كامل أمام حركة المواطنين بذريعة إطلاق نار من قبل مقاومين فلسطينيين على حاجز دير شرف العسكري دون وقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
18/09/2023 11:51:17
MENAFN18092023000117011021ID1107092088
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