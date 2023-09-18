أمن الدَّولة تعقد أولى جلسات محاكمة النَّائب العدوان و13 شخصًا آخرين الأربعاء المقبل (إعادة مصححة)

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عمان 18 أيلول (بترا)-بركات الزيود- تعقد محكمة أمن الدولة أولى جلسات محاكمة النائب عماد العدوان و13 متهما آخرين يوم الأربعاء المقبل.

وأحال النائب العام للمحكمة في وقت سابق، القضية للمحكمة وأسند للمتهمين أربع تهم هي: تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافا لأحكام المواد 3/ و ،و7/ ج من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 / و من ذات القانون مكرر 4 مرات.

وأسند النائب العام للمتهمين جريمة بيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر بالاشتراك.

--(بترا)

ب ص/أ م / س س

18/09/2023 11:47:55

