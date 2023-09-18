وفد فلسطيني يزور متحف الطوابع البريدية

عمان 18 أيلول(بترا )- زار وفد يمثل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والبريد الفلسطيني أمس الأحد، متحف الطوابع البريدية في المقابلين.

وقالت شركة البريد الأردني في بيان اليوم الاثنين، إن الوفد الذي يزور المملكة لإجراء مباحثات في مجال التعاون البريدي، جال داخل قاعة العرض، واستمع إلى شرح واف عن المتحف وتطوره التاريخي، ومراحل إصدار الطوابع الأردنية منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1920، والمقتنيات المتوفرة من أجهزة اتصالات سلكية ولا سلكية وعسكرية قديمة، والأختام البريدية القديمة التي كانت تستخدم في مكاتب البريد منذ تأسيس الدولة حتى الآن.

وفي نهاية الجولة، أشار أعضاء الوفد الذي ضم رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطيني المهندس ليث دراغمة، ومدير عام البريد الفلسطيني معاذ دراغمة، وعددا من المسؤولين، إلى أن المتحف يبرز مكانة الأردن الحضارية من خلال ما وثقته الطوابع المعروضة بأسلوب متميز، ولا سيما المتعلقة بفلسطين.

--(بترا)

غ ح/ ف ج

18/09/2023 11:25:23