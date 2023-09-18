أحمد العوضى عن ثنائيته مع ياسمين عبد العزيز: العام المقبل لن نعمل معًا وقد نعود بعدها

وعن إمكانية عملهما من جديد ولكن تلك المرة في السينما بعد تجاربهما الناجحة بالدراما التليفزيونية قال: "لا يوجد ما يمنع ذلك ممكن جدًا، وكل شيء وارد".

وجمع الثنائى أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز خلال العامين الماضيين تجربتين ناجحتين بالدراما وهما على الترتيب اللى ما لوش كبير ثم مسلسل ضرب نار العام الجارى، وحققا بهما نجاحاً كبيراً، وبالتالى اعتبرا من أهم الثنائيات على مستوى الساحة الفنية، قبل أن يقررا العام المقبل التركيز على مشروع لكلاً منهما، حيث يحضر احمد العوضى لفيلم الاسكندرانى الذى بدأ تصويره مؤخراً فى حين تنشغل ياسمين بمشروعات أخرى لها.