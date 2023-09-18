بدء عزاء شقيق الفنان محمد فؤاد بمسجد حسين صدقى وأسامة منير أول الحضور

بدء عزاء شقيق الفنان محمد فؤاد بمسجد حسين صدقى وأسامة منير أول الحضور
التاريخ
9/18/2023 2:28:50 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ عزاء شقيق الفنان محمد فؤاد بمسجد حسين صدقي بالمعادي، والذي وافته المنية فجر اليوم، وسط حضور الأهل والأصدقاء، وكان الإعلامي أسامة منير أول الحضور.
وكان النجم محمد فؤاد قد اجتمع مؤخرًا بالملحن عصام كاريكا للتعاون فى أغنية جديدة بعنوان "قطر الفراق".
من ناحية أخرى سيطر الحزن على النجم
محمد فؤاد ،
ودخل فى نوبة من البكاء أثناء تشييع جثمان شقيقه بمسجد أنس بن مالك بمنطقة حلوان، وكان النجم محمد فؤاد قد وصل إلى مسجد أنس بن مالك لأداء صلاة الجنازة عليه، وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه.
فيما كشف إبراهيم فؤاد، نجل شقيق محمد فؤاد، عن موعد العزاء فى وقت سابق أنه داخل قاعة مناسبات مسجد حسين صدقى بالمعادى، الذى بدأ فيها مؤخراً.
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