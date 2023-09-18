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بدء عزاء شقيق الفنان محمد فؤاد بمسجد حسين صدقى وأسامة منير أول الحضور

9/18/2023 2:28:50 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ عزاء شقيق الفنان محمد فؤاد بمسجد حسين صدقي بالمعادي، والذي وافته المنية فجر اليوم، وسط حضور الأهل والأصدقاء، وكان الإعلامي أسامة منير أول الحضور.

وكان النجم محمد فؤاد قد اجتمع مؤخرًا بالملحن عصام كاريكا للتعاون فى أغنية جديدة بعنوان "قطر الفراق".
من ناحية أخرى سيطر الحزن على النجم
محمد فؤاد ،
ودخل فى نوبة من البكاء أثناء تشييع جثمان شقيقه بمسجد أنس بن مالك بمنطقة حلوان، وكان النجم محمد فؤاد قد وصل إلى مسجد أنس بن مالك لأداء صلاة الجنازة عليه، وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه.
فيما كشف إبراهيم فؤاد، نجل شقيق محمد فؤاد، عن موعد العزاء فى وقت سابق أنه داخل قاعة مناسبات مسجد حسين صدقى بالمعادى، الذى بدأ فيها مؤخراً.



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