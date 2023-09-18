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حسن مالك يشارك لأول مرة فى مهرجان الجونة بالعرض الأول لفيلم آل شنب

9/18/2023 2:28:50 PM
(MENAFN- Youm7) كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر، عن مشاركة الفيلم المصري آل شنب للمخرجة آيتن أمين بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في عرضه الأول، والذي يشارك في بطولته النجم الصاعد حسن مالك أمام النجمات؛ ليلى علوي وسوسن بدر ولبلبة وهيدي كرم.



فيلم آل شنب يحكي عن "ليلى" امرأة ثلاثينية تعاني من تحكم والدتها في حياتها، يموت أحد أفراد العائلة فجأة مما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء خلال أيام الحداد الثلاثة، وفي وجود العائلة الضخمة التي تتكون من أربع عمّات وأولادهن وأحفادهن تحدث الكثير من المفارقات المضحكة.



وسبق أن شارك حسن مالك فى أكثر من عمل مؤخراً منهم فيلم المطاريد الذي طُرح مؤخراً، وشارك في بطولته مع أحمد حاتم وإياد نصّار، تارا عماد، طه الدسوقي، ومحمود الليثي، إخراج ياسر سامي، وتأليف صلاح الجهيني.



كما سبقه مسلسل الدراما النفسية اتزان، الذي يُعرض على منصة Watch It، بالإضافة إلى غيرها من الأعمال.









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