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وصول محمد فؤاد عزاء شقيقه بصحبة الفنان محمد لطفى بمسجد حسين صدقى

9/18/2023 2:28:50 PM
(MENAFN- Youm7) وصل الفنان محمد فؤاد عزاء شقيقه بمسجد حسين صدقي بالمعادي، وكان بصحبة الفنان محمد لطفي، وكان قد حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء، حيث حضر كل من الفنان هاني رمزي، الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنان أحمد التهامي، والإعلامي أسامة منير.

من ناحية أخرى سيطر الحزن على النجم
محمد فؤاد ،
ودخل فى نوبة من البكاء أثناء تشييع جثمان شقيقه بمسجد أنس بن مالك بمنطقة حلوان، وكان النجم محمد فؤاد قد وصل إلى مسجد أنس بن مالك لأداء صلاة الجنازة عليه، وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه.
فيما كشف إبراهيم فؤاد، نجل شقيق محمد فؤاد، عن موعد العزاء فى وقت سابق أنه داخل قاعة مناسبات مسجد حسين صدقى بالمعادى، الذى بدأ فيها مؤخراً.




عزاء شقيق محمد فؤاد



عزاء شقيق محمد فؤاد


عزاء شقيق محمد فؤاد



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