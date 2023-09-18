وصول محمد فؤاد عزاء شقيقه بصحبة الفنان محمد لطفى بمسجد حسين صدقى

وصول محمد فؤاد عزاء شقيقه بصحبة الفنان محمد لطفى بمسجد حسين صدقى
التاريخ
9/18/2023 2:28:50 PM
(MENAFN- Youm7) وصل الفنان محمد فؤاد عزاء شقيقه بمسجد حسين صدقي بالمعادي، وكان بصحبة الفنان محمد لطفي، وكان قد حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء، حيث حضر كل من الفنان هاني رمزي، الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنان أحمد التهامي، والإعلامي أسامة منير.
من ناحية أخرى سيطر الحزن على النجم
محمد فؤاد ،
ودخل فى نوبة من البكاء أثناء تشييع جثمان شقيقه بمسجد أنس بن مالك بمنطقة حلوان، وكان النجم محمد فؤاد قد وصل إلى مسجد أنس بن مالك لأداء صلاة الجنازة عليه، وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه.
فيما كشف إبراهيم فؤاد، نجل شقيق محمد فؤاد، عن موعد العزاء فى وقت سابق أنه داخل قاعة مناسبات مسجد حسين صدقى بالمعادى، الذى بدأ فيها مؤخراً.
عزاء شقيق محمد فؤاد
عزاء شقيق محمد فؤاد
عزاء شقيق محمد فؤاد
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