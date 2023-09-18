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هانى رمزى ودنيا عبد العزيز وأحمد التهامى يقدمون واجب العزاء فى شقيق محمد فؤاد

9/18/2023 2:28:50 PM
(MENAFN- Youm7) حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء في شقيق الفنان محمد فؤاد، والذي وافته المنية فجر اليوم، وأقيم العزاء بمسجد حسين صدقي بالمعادي، حيث حضر كل من: الفنان هاني رمزي، والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنان أحمد التهامي، كما حضر الإعلامي أسامة منير.

من ناحية أخرى سيطر الحزن على النجم
محمد فؤاد ،
ودخل فى نوبة من البكاء أثناء تشييع جثمان شقيقه بمسجد أنس بن مالك بمنطقة حلوان، وكان النجم محمد فؤاد قد وصل إلى مسجد أنس بن مالك لأداء صلاة الجنازة عليه، وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه.
فيما كشف إبراهيم فؤاد، نجل شقيق محمد فؤاد، عن موعد العزاء فى وقت سابق أنه داخل قاعة مناسبات مسجد حسين صدقى بالمعادى، الذى بدأ فيها مؤخراً.




هاني رمزي ودنيا عبدالعزيز وأحمد التهامي يقدمون واجب العزاء في شقيق محمد فؤاد


هاني رمزي ودنيا عبدالعزيز وأحمد التهامي يقدمون واجب العزاء في شقيق محمد فؤاد


هاني رمزي ودنيا عبدالعزيز وأحمد التهامي يقدمون واجب العزاء في شقيق محمد فؤاد



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