4 أفكار لارتداء الجينز بعد سن الستين.. الشياكة ما لهاش عمر

يعد أحد أسرار ارتداء الجينز بنجاح فوق سن الستين هو فهم كيفية اللعب بالنسب، والألوان، ومن أكثر الأشياء تناسبا هو القميص الأبيض القطني أو الكتان، حيث أنه مزيج مناسب لمجموعة واسعة من المناسبات، يمكنك ارتداؤه مع زوج من الأحذية ذات الكعب العالي وحقيبة يد أنيقة وقلادة ذهبية أو مع حذاء رياضي.

على الرغم من أن الجينز ذكوري إلى حد كبير، إلا انه أرتداءه مع بلوزة رقيقه على هيئة فيونكة، مصنوعة من الحرير أو الشيفون تجعلك أكثر تألقا، أو أرتدائه مع أقراط من اللؤلؤ أو مشابك شعر ذو لون رقيق، وزوج من الأحذية ذات الكعب العالي .

ربط حزام الجينز يمكن أن يجعل مظهرك ليس فقط أكثر إثارة للاهتمام من الناحية البصرية ولكن أيضًا أكثر إغراءً، حيث يمكن ارتداء حزام جلدي بإبزيم. سيعمل هذا على تضييق خصرك وتحديد صورتك الظلية، مما يرفع من مظهرك، أو ارتداء أخر من جلد الثعبان، أو استبداله بوشاح حريري.

ابحثي عن بنطلون

يوفر الراحة دون أن يكون فضفاضًا للغاية، ستكون الأشكال ذات الارتفاع المتوسط أو الهاي ويست أكثر إرضاءً، كما أن هذا التصميم سيجعلك ترتدين اي شكل من أشكال الكارديجان أو البلوزات.