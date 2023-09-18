4 أفكار لارتداء الجينز بعد سن الستين.. الشياكة ما لهاش عمر

4 أفكار لارتداء الجينز بعد سن الستين.. الشياكة ما لهاش عمر
التاريخ
9/18/2023 2:28:47 PM
(MENAFN- Youm7) هناك الكثيرات من السيدات ممن تخطين سن الستين، يغيرن من طريقة ارتدائهن للملابس، وذلك بالتخلى عن بعض القطع على الرغم من أنهن يرتحن عند ارتدائها وعلى رأسها الجينز، على الرغم
من أنه واحد من قطع الملابس التي لا ترتبط بعمر محدد، حيث انه يلائم الجميع، ولكن بشرط أختيار المناسب للاطلالة وشكل جسمهم، وخاصة التصاميم المريحة، ولذا نستعرض من موقع "bestlifeonline" بعض النصائح الاحترافية والأفكار المميزة التي تجعلك ترتدين الجينز بثقة، دون قلق في أي عمر. مع قميص أبيض كلاسيكي
يعد أحد أسرار ارتداء الجينز بنجاح فوق سن الستين هو فهم كيفية اللعب بالنسب، والألوان، ومن أكثر الأشياء تناسبا هو القميص الأبيض القطني أو الكتان، حيث أنه مزيج مناسب لمجموعة واسعة من المناسبات، يمكنك ارتداؤه مع زوج من الأحذية ذات الكعب العالي وحقيبة يد أنيقة وقلادة ذهبية أو مع حذاء رياضي.
القميص الابيض اختيار اطلالة أنثوية
على الرغم من أن الجينز ذكوري إلى حد كبير، إلا انه أرتداءه مع بلوزة رقيقه على هيئة فيونكة، مصنوعة من الحرير أو الشيفون تجعلك أكثر تألقا، أو أرتدائه مع أقراط من اللؤلؤ أو مشابك شعر ذو لون رقيق، وزوج من الأحذية ذات الكعب العالي .
سن الستين استخدام حزام
ربط حزام الجينز يمكن أن يجعل مظهرك ليس فقط أكثر إثارة للاهتمام من الناحية البصرية ولكن أيضًا أكثر إغراءً، حيث يمكن ارتداء حزام جلدي بإبزيم. سيعمل هذا على تضييق خصرك وتحديد صورتك الظلية، مما يرفع من مظهرك، أو ارتداء أخر من جلد الثعبان، أو استبداله بوشاح حريري.
ارتداء الجينز اختاري المناسب
ابحثي عن بنطلون
يوفر الراحة دون أن يكون فضفاضًا للغاية، ستكون الأشكال ذات الارتفاع المتوسط أو الهاي ويست أكثر إرضاءً، كما أن هذا التصميم سيجعلك ترتدين اي شكل من أشكال الكارديجان أو البلوزات.
MENAFN18092023000132011024ID1107092079
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.