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4 أفكار لارتداء الجينز بعد سن الستين.. الشياكة ما لهاش عمر

9/18/2023 2:28:47 PM
(MENAFN- Youm7) هناك الكثيرات من السيدات ممن تخطين سن الستين، يغيرن من طريقة ارتدائهن للملابس، وذلك بالتخلى عن بعض القطع على الرغم من أنهن يرتحن عند ارتدائها وعلى رأسها الجينز، على الرغم
من أنه واحد من قطع الملابس التي لا ترتبط بعمر محدد، حيث انه يلائم الجميع، ولكن بشرط أختيار المناسب للاطلالة وشكل جسمهم، وخاصة التصاميم المريحة، ولذا نستعرض من موقع "bestlifeonline" بعض النصائح الاحترافية والأفكار المميزة التي تجعلك ترتدين الجينز بثقة، دون قلق في أي عمر.

مع قميص أبيض كلاسيكي

يعد أحد أسرار ارتداء الجينز بنجاح فوق سن الستين هو فهم كيفية اللعب بالنسب، والألوان، ومن أكثر الأشياء تناسبا هو القميص الأبيض القطني أو الكتان، حيث أنه مزيج مناسب لمجموعة واسعة من المناسبات، يمكنك ارتداؤه مع زوج من الأحذية ذات الكعب العالي وحقيبة يد أنيقة وقلادة ذهبية أو مع حذاء رياضي.


القميص الابيض اختيار اطلالة أنثوية

على الرغم من أن الجينز ذكوري إلى حد كبير، إلا انه أرتداءه مع بلوزة رقيقه على هيئة فيونكة، مصنوعة من الحرير أو الشيفون تجعلك أكثر تألقا، أو أرتدائه مع أقراط من اللؤلؤ أو مشابك شعر ذو لون رقيق، وزوج من الأحذية ذات الكعب العالي .


سن الستين استخدام حزام

ربط حزام الجينز يمكن أن يجعل مظهرك ليس فقط أكثر إثارة للاهتمام من الناحية البصرية ولكن أيضًا أكثر إغراءً، حيث يمكن ارتداء حزام جلدي بإبزيم. سيعمل هذا على تضييق خصرك وتحديد صورتك الظلية، مما يرفع من مظهرك، أو ارتداء أخر من جلد الثعبان، أو استبداله بوشاح حريري.


ارتداء الجينز اختاري المناسب

ابحثي عن بنطلون
يوفر الراحة دون أن يكون فضفاضًا للغاية، ستكون الأشكال ذات الارتفاع المتوسط أو الهاي ويست أكثر إرضاءً، كما أن هذا التصميم سيجعلك ترتدين اي شكل من أشكال الكارديجان أو البلوزات.


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