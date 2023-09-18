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قواعد إتيكيت مهمة لازم تعرفها قبل تناول المأكولات البحرية فى المطعم

9/18/2023 2:28:47 PM
(MENAFN- Youm7) المأكولات البحرية
لها الكثير من عشاقها الذين يشعرون بالاستمتاع عند تناول الطعم المميز، ولكن قد تحدث الكثير من المواقف المحرجة عند تناول السمك خاصة خارج المنزل في المطاعم أو في عزومة، فقد لا يستمتع الشخص عند تناول المأكولات البحرية إلا في المنزل لأن تناول الطعام يكون بكل أريحية وهدوء، أما أمام أنظار الناس قد يشعر الشخص بالتوتر، هل يتناول الطعام بشكل لائق أم لا؟ حتى لا يصبح أضحوكة أمام الجميع، ويوجد بعض قواعد الإتيكيت التي ينبغي تذكرها عند تناول بعض أنواع المأكولت البحرية بالخارج وفقاً لموقع " dianegottsman".

كيفية تناول المحار

يجب عند تناول المحار أن يتم استخدام إصبع السبابة والإصبع الأوسط والإبهام وشوكة صغيرة، تسمى شوكة المحار، ويتم استخدام الشوكة لفصل المحار عن القشرة، مع ترك العصير في القشرة، ويتم ألتقاط الصدفة وتقريبها من الفم، مع قلب القشرة للخلف، حتى ينزلق المحار بشكل لطيف إلى الفم، ويمكن رش القليل من الليمون وبعض من الصلصة على المحار قبل تناوله للاستمتاع بالطعام الشهى.


مأكولات بحرية

كيفية إزالة أشواك السمك من الفم

عندما تعلق أشواك السمك بالفم، فلا يوجد حل سوى إزالتها ولكن لا يجب البصق على المنديل لمراعاة وجود الناس عند تناول الطعام، ولكن يمكن إزالة الشوكة باليد اليسرى بالإصبع السبابة والإبهام ووضعه بشكل سريع وسرى على الطبق، ولا يجب المبالغة في الأمر مع مواصلة الحديث دون قطع التواصل البصرى مع المضيف.


سمك

آداب تناول الجمبرى

من المعروف أن الجمبرى ملئ بالبروتين، وكثير من الناس تعشقه كوجبة بمفرده، ولكن الجمبرى قد يتأثر بسرعة مما يجعل له رائحة نفاذة بعض الشئ، ويمكن عند تقديم الجمبرى في وعاء مع الأرز أو المكرونة، يمكن استخدام أسنان الشوكة لتثبيت الجمبرى في يد والسكين في اليد الأخرى لقطع الذيل، وعلى حسب حجم الجمبرى، يقطع الجمبرى إلى نصفين أو ثلاث قطع، مع وضع الأجزاء المنزوعة منه على جانب الطبق، أو على طبق تقديم صغير بالجانب.

أما الجمبرى البارد يتم تناوله في كوكتيل الجمبرى عن طريق الأصابع، لقمة واحدة عند التناول كل مرة، أو عن طرق وضع الجمبرى بشكل كامل في الفم، مع الحرص على قطع الذيل على طبق التقديم ولا يتم إعادته للطبق الزجاجى الذى يقدم فيه.


جمبرى




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