قواعد إتيكيت مهمة لازم تعرفها قبل تناول المأكولات البحرية فى المطعم

قواعد إتيكيت مهمة لازم تعرفها قبل تناول المأكولات البحرية فى المطعم
التاريخ
9/18/2023 2:28:47 PM
(MENAFN- Youm7) المأكولات البحرية
لها الكثير من عشاقها الذين يشعرون بالاستمتاع عند تناول الطعم المميز، ولكن قد تحدث الكثير من المواقف المحرجة عند تناول السمك خاصة خارج المنزل في المطاعم أو في عزومة، فقد لا يستمتع الشخص عند تناول المأكولات البحرية إلا في المنزل لأن تناول الطعام يكون بكل أريحية وهدوء، أما أمام أنظار الناس قد يشعر الشخص بالتوتر، هل يتناول الطعام بشكل لائق أم لا؟ حتى لا يصبح أضحوكة أمام الجميع، ويوجد بعض قواعد الإتيكيت التي ينبغي تذكرها عند تناول بعض أنواع المأكولت البحرية بالخارج وفقاً لموقع " dianegottsman". كيفية تناول المحار
يجب عند تناول المحار أن يتم استخدام إصبع السبابة والإصبع الأوسط والإبهام وشوكة صغيرة، تسمى شوكة المحار، ويتم استخدام الشوكة لفصل المحار عن القشرة، مع ترك العصير في القشرة، ويتم ألتقاط الصدفة وتقريبها من الفم، مع قلب القشرة للخلف، حتى ينزلق المحار بشكل لطيف إلى الفم، ويمكن رش القليل من الليمون وبعض من الصلصة على المحار قبل تناوله للاستمتاع بالطعام الشهى.
كيفية إزالة أشواك السمك من الفم
مأكولات بحرية
عندما تعلق أشواك السمك بالفم، فلا يوجد حل سوى إزالتها ولكن لا يجب البصق على المنديل لمراعاة وجود الناس عند تناول الطعام، ولكن يمكن إزالة الشوكة باليد اليسرى بالإصبع السبابة والإبهام ووضعه بشكل سريع وسرى على الطبق، ولا يجب المبالغة في الأمر مع مواصلة الحديث دون قطع التواصل البصرى مع المضيف.
آداب تناول الجمبرى
سمك
من المعروف أن الجمبرى ملئ بالبروتين، وكثير من الناس تعشقه كوجبة بمفرده، ولكن الجمبرى قد يتأثر بسرعة مما يجعل له رائحة نفاذة بعض الشئ، ويمكن عند تقديم الجمبرى في وعاء مع الأرز أو المكرونة، يمكن استخدام أسنان الشوكة لتثبيت الجمبرى في يد والسكين في اليد الأخرى لقطع الذيل، وعلى حسب حجم الجمبرى، يقطع الجمبرى إلى نصفين أو ثلاث قطع، مع وضع الأجزاء المنزوعة منه على جانب الطبق، أو على طبق تقديم صغير بالجانب.
أما الجمبرى البارد يتم تناوله في كوكتيل الجمبرى عن طريق الأصابع، لقمة واحدة عند التناول كل مرة، أو عن طرق وضع الجمبرى بشكل كامل في الفم، مع الحرص على قطع الذيل على طبق التقديم ولا يتم إعادته للطبق الزجاجى الذى يقدم فيه.
جمبرى
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