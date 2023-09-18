5 أحجار كريمة اجعليها مع طفلك لاستقبال الدراسة دون توتر.. منها حجر للتوفيق

5 أحجار كريمة اجعليها مع طفلك لاستقبال الدراسة دون توتر.. منها حجر للتوفيق
التاريخ
9/18/2023 2:28:47 PM
(MENAFN- Youm7) بعد الانتهاء من إجازة الصيف، واستعداد جميع الطلاب للعودة للدراسة، ومع تفكير الكثير لتجهيز أدوات واحتياجات المدرسة، إلا أن هناك الكثير من الأمهات يفكرن بشكل مختلف، وهي تحسين حالة الطفلة وجعله مقبل على مرحلة جديدة بثقة دون خوف أو قلق، ومن أكثر الأشياء التي تساعد على ذلك هو استخدام الأحجار الكريمة، حيث إنها تساعدهم على تجاوزت الاختبارات المفاجأة، وتكوين صداقات جديدة، تجربة الفريق الرياضي، أو الذهاب إلى المدرسة وعودة المدارس منها بأمان، ونستعرض بعض من تلك الأحجار الكريمة التي يجب ألا تفارق طفلك وفقا لهدفه، وذلك حسب ما نشرة موقع "energye".
احجار كريمة للاطفال أحجار التوفيق والشجاعة والثقة
حجر الحظ السعيد الذي يمكن وضعه في حقيبة الظهر المدرسية الخاصة بطفلك حتى يكون الحظ إلى جانبهم دائما لمساعدتهم في الاختبارات والتفاعلات الاجتماعية، أما حجر عين النمر يمكن وضعه في جيب السترة، ستساعدهم هذه الأحجار على مواجهة مخاوفهم وبناء ثقتهم بأنفسهم، أما العقيق، يملأ طفلك بالثقة والقوة والراحة، ويمكن وضعه في جيبه. أحجار تخفيف القلق والهدوء والسلام
حجر الليبيدوليت هذا الحجر الكريم سوف يعمل على استقرار حالة طفلك العاطفية ويساعد في الحفاظ على العواطف في وئام سلمي، أما حجر الجمشت يبدد القلق والإحراج ويساعد على تحرير العقل من القلق.
الاحجار الكريمة أحجار حل النزاعات
يساعد حجر انجيليتفي أن يذكر طفلك بأنه ليس بمفرده، وان الملائكة تحميه، أما حجر العقيق الدانتيلا الأزرق يعمل على إذابة أي خوف أو ذعر، ويجعله أكثر استرخاء. أحجار التفوق الرياضي
يعد حجر الدم واحدا من أهم الأحجار التي تعمل على تعزيز وإطالة القدرة على التحمل الجسدي، فإن هذا الحجر الكريم ضروري للقوة والشجاعة والحيوية لطفلك، وحجر الأباتيت الأزرق يحسن الصحة والرفاهية والأداء البدني لأنه يستبدل الطاقة الراكدة منخفضة الاهتزاز بالنشاط والإلهام والبهجة.
تربية الاطفال الغضب والإحباط والصراع
حجر الأراجونيت يساعد على تحطيم المشاعر السلبية التي تمنعهم من الشعور بالإيجابية، عندما يحملون حجر أراجونيت في جيبهم أو محفظتهم أو حقيبة ظهرهم، سيلاحظون أنه يساعد في تخفيف العبء العاطفي، أما حجر الفلوريت فهو يحيد الطاقة السلبية ويوحي بالوضوح العقلي والسلام والوئام.
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