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5 أحجار كريمة اجعليها مع طفلك لاستقبال الدراسة دون توتر.. منها حجر للتوفيق

9/18/2023 2:28:47 PM
(MENAFN- Youm7) بعد الانتهاء من إجازة الصيف، واستعداد جميع الطلاب للعودة للدراسة، ومع تفكير الكثير لتجهيز أدوات واحتياجات المدرسة، إلا أن هناك الكثير من الأمهات يفكرن بشكل مختلف، وهي تحسين حالة الطفلة وجعله مقبل على مرحلة جديدة بثقة دون خوف أو قلق، ومن أكثر الأشياء التي تساعد على ذلك هو استخدام الأحجار الكريمة، حيث إنها تساعدهم على تجاوزت الاختبارات المفاجأة، وتكوين صداقات جديدة، تجربة الفريق الرياضي، أو الذهاب إلى المدرسة وعودة المدارس منها بأمان، ونستعرض بعض من تلك الأحجار الكريمة التي يجب ألا تفارق طفلك وفقا لهدفه، وذلك حسب ما نشرة موقع "energye".


احجار كريمة للاطفال أحجار التوفيق والشجاعة والثقة

حجر الحظ السعيد الذي يمكن وضعه في حقيبة الظهر المدرسية الخاصة بطفلك حتى يكون الحظ إلى جانبهم دائما لمساعدتهم في الاختبارات والتفاعلات الاجتماعية، أما حجر عين النمر يمكن وضعه في جيب السترة، ستساعدهم هذه الأحجار على مواجهة مخاوفهم وبناء ثقتهم بأنفسهم، أما العقيق، يملأ طفلك بالثقة والقوة والراحة، ويمكن وضعه في جيبه.

أحجار تخفيف القلق والهدوء والسلام

حجر الليبيدوليت هذا الحجر الكريم سوف يعمل على استقرار حالة طفلك العاطفية ويساعد في الحفاظ على العواطف في وئام سلمي، أما حجر الجمشت يبدد القلق والإحراج ويساعد على تحرير العقل من القلق.


الاحجار الكريمة أحجار حل النزاعات

يساعد حجر انجيليتفي أن يذكر طفلك بأنه ليس بمفرده، وان الملائكة تحميه، أما حجر العقيق الدانتيلا الأزرق يعمل على إذابة أي خوف أو ذعر، ويجعله أكثر استرخاء.

أحجار التفوق الرياضي

يعد حجر الدم واحدا من أهم الأحجار التي تعمل على تعزيز وإطالة القدرة على التحمل الجسدي، فإن هذا الحجر الكريم ضروري للقوة والشجاعة والحيوية لطفلك، وحجر الأباتيت الأزرق يحسن الصحة والرفاهية والأداء البدني لأنه يستبدل الطاقة الراكدة منخفضة الاهتزاز بالنشاط والإلهام والبهجة.


تربية الاطفال الغضب والإحباط والصراع

حجر الأراجونيت يساعد على تحطيم المشاعر السلبية التي تمنعهم من الشعور بالإيجابية، عندما يحملون حجر أراجونيت في جيبهم أو محفظتهم أو حقيبة ظهرهم، سيلاحظون أنه يساعد في تخفيف العبء العاطفي، أما حجر الفلوريت فهو يحيد الطاقة السلبية ويوحي بالوضوح العقلي والسلام والوئام.



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