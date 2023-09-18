4 إكسسوارات معدنية لا ينبغى تعريضها للماء أبدا.. منها الذهب عيار 24





تتفاعل الفضة بشكل سيئ مع الماء والصابون، ومع مرور الوقت يمكن أن تفقد بريقها بل وتتحول إلى اللون الأسود، حتى أجود أنواع الفضة الاسترلينية يمكن أن تتعرض لضرر لا يمكن إصلاحه من الماء، لذا قم دائما بإزالة مجوهراتك الفضية قبل الاستحمام أو السباحة أو ممارسة التمارين الرياضية الثقيلة.

هناك فكرة خاطئة مفادها أن الذهب الخالص أو ما يعرف عنه عيار 24 مقاوم للماء، فالحقيقة هي أنه كلما زادت درجة نقاء الذهب، أصبحت المادة أكثر ليونة، ولكن كما هو الحال مع جميع المعادن، فإن التعرض المستمر للماء سيؤدي إلى تآكل مجوهراتك الذهبية وتلفها إلى الأبد، حيث يحتوي الذهب أيضا على آثار من النحاس والزنك، لذا فإن التعرض لفترة للماء يؤدي إلى إضعاف بريقه بسهولة.

سوف يتسبب الماء في تآكل طلاء الذهب والفضة الموجود على مجوهراتك، خاصة عند تعرضه للصابون والمواد الكيميائية الأخرى، مما يؤدي إلى تشويه جودة وجمال مجوهراتك.

يعد البلاتين أحد أقوى المعادن على هذا الكوكب، كما أنه يتمتع بمقاومة عالية للتلف مثل التآكل، وعلى الرغم من أن الماء بشكل عام غير قادر على إتلاف المعدن نفسه، إلا أنه يمكن أن يقلل من اللون الطبيعي للبلاتين ويجعل مظهره داكنا.



