4 إكسسوارات معدنية لا ينبغى تعريضها للماء أبدا.. منها الذهب عيار 24

4 إكسسوارات معدنية لا ينبغى تعريضها للماء أبدا.. منها الذهب عيار 24
التاريخ
9/18/2023 2:28:47 PM
(MENAFN- Youm7) الكثير من محبي الإكسسوارات وخاصة باهظة الثمن، يرتدونها ولا يخلعونها طوال الوقت، وذلك اعتقادا منهم أنها لا تتأثر بالاستخدام أو بالتعرض المستمر لعوامل الجو المختلفة، أو حتى تعرضها للعرق، أو الماء المستمر، وعلى الرغم من أن الجميع يختار المعادن القوية وعالية الجودة المصنوعة من الفولاذ المقاوم، ولكن هذا لا يعني أنه مقاوم للماء، حيث إنه يستغرق وقتا أطول، ولذا نستعرض بعض المعادن والمجوهرات التي لا ينبغي أن تتعرض للماء، وذلك وفقاً لما نشره موقع "gemporia".
اكسسوارات
المجوهرات الفضية
تتفاعل الفضة بشكل سيئ مع الماء والصابون، ومع مرور الوقت يمكن أن تفقد بريقها بل وتتحول إلى اللون الأسود، حتى أجود أنواع الفضة الاسترلينية يمكن أن تتعرض لضرر لا يمكن إصلاحه من الماء، لذا قم دائما بإزالة مجوهراتك الفضية قبل الاستحمام أو السباحة أو ممارسة التمارين الرياضية الثقيلة. الذهب والمجوهرات
هناك فكرة خاطئة مفادها أن الذهب الخالص أو ما يعرف عنه عيار 24 مقاوم للماء، فالحقيقة هي أنه كلما زادت درجة نقاء الذهب، أصبحت المادة أكثر ليونة، ولكن كما هو الحال مع جميع المعادن، فإن التعرض المستمر للماء سيؤدي إلى تآكل مجوهراتك الذهبية وتلفها إلى الأبد، حيث يحتوي الذهب أيضا على آثار من النحاس والزنك، لذا فإن التعرض لفترة للماء يؤدي إلى إضعاف بريقه بسهولة.
ذهب مجوهرات مطلية بالذهب والفضة
سوف يتسبب الماء في تآكل طلاء الذهب والفضة الموجود على مجوهراتك، خاصة عند تعرضه للصابون والمواد الكيميائية الأخرى، مما يؤدي إلى تشويه جودة وجمال مجوهراتك. البلاتين
يعد البلاتين أحد أقوى المعادن على هذا الكوكب، كما أنه يتمتع بمقاومة عالية للتلف مثل التآكل، وعلى الرغم من أن الماء بشكل عام غير قادر على إتلاف المعدن نفسه، إلا أنه يمكن أن يقلل من اللون الطبيعي للبلاتين ويجعل مظهره داكنا.
مجوهرات
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