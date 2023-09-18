اعرف إزاي تختار ألوان ملابسك لتغيير حالتك النفسية.. 4 أسرار

اعرف إزاي تختار ألوان ملابسك لتغيير حالتك النفسية.. 4 أسرار
التاريخ
9/18/2023 2:28:47 PM
(MENAFN- Youm7) عند اختيار ملابسك كل يوم، هل ترتدي ملابسك مع مراعاة مشاعرك وحالتك المزاجية؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب أن تبدأي في القيام بذلك لأن اللون أداة قوية للهوية الذاتية والتواصل وإثارة المشاعر. فلون ملابسنا يعبر عن اهتماماتنا أو مشاعرنا لهذا اليوم.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الجميع يدركون الألوان بطرق مختلفة بسبب تجاربهم وتفضيلاتهم الشخصية. ولكن، إذا كنت تريد التأثير على ما تشعر به خلال اليوم، فإليك أربع طرق يمكن أن تؤثر بها
ألوان الملابس
على حالتك المزاجية، وفقاً لموقع "tylerstx". طرق تؤثر بها لون الملابس على الحالة المزاجية:
الألوان الدافئة تعطى دفعة
من المعروف أن اللون البرتقالى واللون الأحمر واللون الأًصفر، كلها ألوان دافئة مما يثير المشاعر الدافئة، مثل الطاقة والسعادة، ومشاعر البهجة، مما يجذب الانتباه لاتخاذ قرار ما، لأن اللون يعطى طاقة خلال اليوم، وإذا كانت الفتاة تريد أن تجذب انتباه شخص ما عليها أن ترتدى ملابس بألوان دافئة.
اللون يحافظ على التوازن
لون الملابس
الألون الباردة قد تنقل مشاعر الهدوء أو التوازن أو الحزن، فاللون الأرجوانى، يعطى التفكير بدرجة حارارة منخفضة، واللون الأزرق يعطى إحساس بالسماء واللون الأخضر يعطى إحساس بالحقل والمساحات الخضراء،
وقد يشعر البعض أن اللون الأزرق والأخضر يجلب السلام والحيوية، وإذا كانت الفتاة تريد أن تبدأ فصل جديد وتحتاج لمزيد من الثقة يمكن أن ترتدى اللون الأزرق والأخضر، أما إذا كانت الفتاة تريد أن تبدو مميزة فيمكن أن ترتدى اللون الأرجوانى الذى يكون مرتبط بالغموض.
اللون المحايد يعطى القوة
ازياء مبهجة
قد نظن أن اللون المحايد ممل ولا يثير أي عاطفة، ولكن هذا خاطئ، فاللون له تأثير كبير، مثل اللون البنى الذى يعطى إحساس بالأمن والارتباط بالطبيعة، ولمن تريد لحظة من السكون عليها أن ترتدى اللون البنى، أما الألوان الداكنة والألوان الفاتحة
اللون الأسود يعطى إحساس بالقوة، والأناقة والثقة، خلال الذهاب لأجتماع عمل، أما اللون الأبيض يمكن ارتدائه في أول يوم عمل.
من المعروف أن الألوان الفاتحة لها تأثير مرح على الحالة المزاجية، والألوان الداكنة تمنح الكثير من الجدية والرسمية، واللون الأحمر الداكن يثير مشاعر مختلفة عن اللون الأحمر الفاتح وهكذا.
لون جرئ
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