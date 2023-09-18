اعرف إزاي تختار ألوان ملابسك لتغيير حالتك النفسية.. 4 أسرار

من المعروف أن اللون البرتقالى واللون الأحمر واللون الأًصفر، كلها ألوان دافئة مما يثير المشاعر الدافئة، مثل الطاقة والسعادة، ومشاعر البهجة، مما يجذب الانتباه لاتخاذ قرار ما، لأن اللون يعطى طاقة خلال اليوم، وإذا كانت الفتاة تريد أن تجذب انتباه شخص ما عليها أن ترتدى ملابس بألوان دافئة.



لون الملابس

الألون الباردة قد تنقل مشاعر الهدوء أو التوازن أو الحزن، فاللون الأرجوانى، يعطى التفكير بدرجة حارارة منخفضة، واللون الأزرق يعطى إحساس بالسماء واللون الأخضر يعطى إحساس بالحقل والمساحات الخضراء،

وقد يشعر البعض أن اللون الأزرق والأخضر يجلب السلام والحيوية، وإذا كانت الفتاة تريد أن تبدأ فصل جديد وتحتاج لمزيد من الثقة يمكن أن ترتدى اللون الأزرق والأخضر، أما إذا كانت الفتاة تريد أن تبدو مميزة فيمكن أن ترتدى اللون الأرجوانى الذى يكون مرتبط بالغموض.



ازياء مبهجة

قد نظن أن اللون المحايد ممل ولا يثير أي عاطفة، ولكن هذا خاطئ، فاللون له تأثير كبير، مثل اللون البنى الذى يعطى إحساس بالأمن والارتباط بالطبيعة، ولمن تريد لحظة من السكون عليها أن ترتدى اللون البنى، أما

اللون الأسود يعطى إحساس بالقوة، والأناقة والثقة، خلال الذهاب لأجتماع عمل، أما اللون الأبيض يمكن ارتدائه في أول يوم عمل.

من المعروف أن الألوان الفاتحة لها تأثير مرح على الحالة المزاجية، والألوان الداكنة تمنح الكثير من الجدية والرسمية، واللون الأحمر الداكن يثير مشاعر مختلفة عن اللون الأحمر الفاتح وهكذا.



