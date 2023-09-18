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الخطوط السعودية الثالثة عالميا في دقة مواعيد الرحلات

9/18/2023 2:28:44 PM
(MENAFN- Youm7) احتلت الخطوط السعودية المرتبة الثالثة بين أفضل الخطوط الجوية في العالم من حيث انضباط مواعيد الرحلات، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وكالة تصنيف النقل الجوي سيريوم (Cirium)، محققة نسبة انضباط 83.76% لإجمالي 14,867 رحلة.

وتشير هذه المعدلات إلى أن غالبية رحلات الخطوط السعودية قد وصلت إلى وجهاتها المحددة وفق الأوقات المحددة، الأمر الذي حدّ من حالات التأخير.

كما تضمن التقرير تحقيق الخطوط السعودية معدل إتمام بلغ 99.67% من جدول رحلاتها، يما يؤكد نجاحها في تشغيل جميع رحلاتها المقررة تقريبًا.

وتعتبر هذه النتائج إحدى أبرز معايير جودة وكفاءة الأداء التشغيلي لشركات الطيران، إذ تعكس قدرتها على إدارة جداول رحلاتها بفاعلية، وضمان وصول الضيوف إلى وجهاتهم في المواعيد المحددة.

وكشفت البيانات أيضًا نجاح تتبع 98.86% من الرحلات التي شغّلتها الخطوط السعودية في شهر أغسطس، الأمر الذي يشير إلى حجم استثماراتها الضخمة في مجالي التكنولوجيا ومتابعة الإجراءات، لضمان سلاسة رحلاتها وسلامتها.

يمكنكم مطالعة مزيد من تفاصيل تقرير سيريوم عبر الرابط التالي:


الطيران السعودى




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