الخطوط السعودية الثالثة عالميا في دقة مواعيد الرحلات
التاريخ
9/18/2023 2:28:44 PM
(MENAFN- Youm7) احتلت الخطوط السعودية المرتبة الثالثة بين أفضل الخطوط الجوية في العالم من حيث انضباط مواعيد الرحلات، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وكالة تصنيف النقل الجوي سيريوم (Cirium)، محققة نسبة انضباط 83.76% لإجمالي 14,867 رحلة.
وتشير هذه المعدلات إلى أن غالبية رحلات الخطوط السعودية قد وصلت إلى وجهاتها المحددة وفق الأوقات المحددة، الأمر الذي حدّ من حالات التأخير.
كما تضمن التقرير تحقيق الخطوط السعودية معدل إتمام بلغ 99.67% من جدول رحلاتها، يما يؤكد نجاحها في تشغيل جميع رحلاتها المقررة تقريبًا.
وتعتبر هذه النتائج إحدى أبرز معايير جودة وكفاءة الأداء التشغيلي لشركات الطيران، إذ تعكس قدرتها على إدارة جداول رحلاتها بفاعلية، وضمان وصول الضيوف إلى وجهاتهم في المواعيد المحددة.
وكشفت البيانات أيضًا نجاح تتبع 98.86% من الرحلات التي شغّلتها الخطوط السعودية في شهر أغسطس، الأمر الذي يشير إلى حجم استثماراتها الضخمة في مجالي التكنولوجيا ومتابعة الإجراءات، لضمان سلاسة رحلاتها وسلامتها.
يمكنكم مطالعة مزيد من تفاصيل تقرير سيريوم عبر الرابط التالي:
الطيران السعودى
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