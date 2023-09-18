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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 18-9-2023

9/18/2023 2:28:44 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين 18-9-2023.



إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: أم بي للهندسة، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والإسماعيلية مصر للدواجن.



البورصة تربح 9 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.335 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 961.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 78.9 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.94% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.69%، والعرب على 7.37%، واستحوذت المؤسسات على 27.06% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.93%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 230.7 مليون جنيه، 18.2 مليون جنيه، 556.5 ألف جنيه، 41 مليون جنيه، 33.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 324.1 مليون جنيه.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 19751 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 23811 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 8264 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3890 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 5724 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 5570 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 1368 نقطة.



وصعدت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 58 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:



- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.189 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.62%.



- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 11.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.60%.



- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 13.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.36%.



- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 23.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.29%.



- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 11.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.02%.



وضمت الأسهم المتراجعة:



- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 1.781 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.31%.



- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.29%.



- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 3.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.01%.



- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.86%.



- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.387 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.76%.







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