وزيرة التخطيط تشارك بجلسة تمويل المناخ ضمن فعاليات قمة التنمية المستدامة 2023 بنيويورك





شارك فى الجلسة د. محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27، وبمشاركة أنطونيو بيدرو، القائم بأعمال الأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وأليكس ميتشى، المدير التنفيذى لتعبئة رؤوس الأموال فى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بتحالف غلاسكو المالى من أجل صافى انبعاثات صفرى، وإبراهيما شيخ ديونغ، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير العام لمجموعة القدرات الإفريقية لمواجهة المخاطر عن التحديات، ونايجل توبينج، رائد المناخ البريطانى لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التغير المناخى COP 26، ومحمد الأسيوطى، أخصائى أول فى تغير المناخ بصندوق التكيف.





وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية قضية تمويل المناخ، وضرورة تسليط الضوء على الارتباط الواضح بين تمويل المناخ والعمل المناخى للدول النامية، موضحة أن تمويل المناخ يعد عنصر بناء الثقة فى النظام المناخى بين الدول المتقدمة والنامية.





وتابعت السعيد أن قنوات التمويل تتضمن التعاون الثنائى، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات المالية الدولية، والاستثمارات، موضحة أن التمويل العام لا يمكن أن يلعب دور الممول الوحيد لقضايا المناخ، كما لا يمكن اعتبار الاستثمارات الخاصة الحل لمعضلة التمويل المتعلق بالمناخ، وذلك بسبب بعض القضايا المتعلقة بجاذبية الاستثمار فى العديد من الدول النامية والتى لا تدخل ضمن التصنيف الاستثمارى، وغيرها من الدول التى تواجه تحديات متعلقة بالديون والتى تزيد من تكلفة المخاطر وبالتالى تكلفة التمويل المتعلق بالمناخ، مشددة على أهمية التفكير فى التكلفة المتزايدة للتمويل المتعلق بالمناخ بالنسبة لتلك الدول النامية، وزيادة أسعار الفائدة فى الدول المتقدمة، وزيادة تكلفة التمويل تلقائياً للدول النامية والحد من قدرتها التنافسية وجاذبيتها للاستثمارات، ولا سيما الحوافز والإعانات التى تقدمها الدول المتقدمة للاستثمارات المناخية.





وأضافت السعيد أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين فى شرم الشيخ وجه دعوة قوية لإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية بشأن ثلاثة مجالات عمل محددة تمثلت فى زيادة حجم التمويل، وتيسير الحصول عليه، والتركيز على الأدوات الميسرة، مؤكده ضرورة الاستجابة السريعة واسعة النطاق لتلك الدعوة من جانب المؤسسات المالية الدولية دون الانحراف عن هدفها الرئيسى المتمثل فى القضاء على الفقر.





كما تطرقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، موضحة أنه يتم تنفيذ تلك المبادرة بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئى وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، مشيرة إلى أهداف المبادرة والتى تمثلت فى تقديم مبادرة غير مسبوقة عالمياً تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، والتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، فضلًا عن تحقيق أهداف مصر فى التعامل مع التغير المناخى وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على ارض الواقع، مع تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى، وتمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا، إلى جانب نشر الوعى المجتمعى حول تحديات التغير المناخى وقدرات التكنولوجيات الحديثة، وتمكين المرأة فى مجال مواجهة تحديات التغير المناخى والبيئة، مع إدماج أطياف المجتمع كافة فى إيجاد حلول لتحديات التغير المناخى والبيئى.